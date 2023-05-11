19.00–24.00 Праздничная уличная программа (площадка перед зданием):

20.00 Торжественное открытие акции «Ночь музеев» – 2023.

20.00–21.30 «ЛЕГЕНДАрное» застолье в Горной аптеке вместе с Торговой маркой «Легенды Алтая».

22.00–24.00 Музыкальный вечер с группой «Играй Гормон».

19.00–23.00 Театрализованная экскурсия «В гостях у провизора» в музее истории аптечного дела (каждые 30 минут, последняя экскурсия в 23.00).

19.00–23.00 «Театр теней», в рамках 270-летия Горной аптеки, легенды города Барнаула в исполнении Алены Елясовой, актрисы театра кукол «Сказка» (каждые 30 минут, последняя программа в 22.30).

19.00–23.00 «Магический сеанс» – городские легенды, общение с духами старого Барнаула, удивительные опыты и загадки подсознания от Константина Семенова в старинных подвалах Горной Аптеки (каждые 30 минут, последний сеанс в 22.30).

19.00–23.00 «Пчелиный светильник» – мастер-класс по изготовлению ароматной свечи из пчелиной вощины (каждый час, последний МК в 22.00).

8. Музей истории развития образования города Барнаула, ул. Союза Республик, 44.

18.00 Открытие акции «Ночь музеев - 2023».

18.00-22.00 Каждый час – Экскурсия по экспозициям музея (Какоткина О.В., руководитель структурного подразделения МБУ ДО «БГДЮЦ»; Берглезова Е.П., методист МБУ ДО «БГДЮЦ»): «Образование Барнаула в XVIII-XIX вв»; «Барнаул в годы Советской власти»; «Барнаул в годы Великой Отечественной войны».

19.00-19.30 Награждение победителей открытого городского конкурса интерактивного искусства «Твой выбор» (Какоткина О.В., руководитель Музея истории развития образования г. Барнаула).

19.00-20.00 Путешествие в «Страну мастеров» (серия выставок и мастер-классов).

20.00-21.00 Конкурс рисунков на асфальте «Солнечные зайчики» (Берглезова Е.П., методист МБУ ДО «БГДЮЦ»).

19.00-22.00 Кинозал Музея истории развития образования города Барнаула:

19.00-19.45 «Барнаул в панораме веков» (к 85-летию Алтайского края).

19.45-20.30 «Барнаул 1941-1945».

20.30-21.15 «Дорога памяти нашей» – фильм о Валерии Золотухине.

21.15–22.00 «Жизнь крестьянского сына» – фильм о Михаиле Калашникове.

Дополнительные услуги:

Фотосъемка.

Видеосъемка в интерьерах музея.

Возможна предварительная запись на мастер-классы.

9. Выставочные залы Барнаульской детской школы искусств № 6, ул. Малахова, 144а.

17.00 Открытие акции «Ночь музеев -2023». Концерт «Учитель, славлю имя твоё!», посвященный году педагога и наставника.

19.00 Открытие городской выставки «Добрый волшебник». Подведение итогов, награждение победителей конкурса «Добрый волшебник».

17.00-21.00 Выставка работ преподавателей школы искусств №6 «Весь этот мир творит учитель».

18.30–20.30 Мастер – классы педагогов ДШИ №6.

10. Детская картинная галерея «Лукоморье», ул. Юрина, 210.

18.00-18.15 Открытие всероссийской акции «Ночь музеев-2023».

18.00-21.00 «Сказочная страна». Выставка итоговых работ по декоративно-прикладному искусству учащихся выпускных классов МБУ ДО «ДХШ № 2» г. Барнаула (1 этаж).

18.00-21.00 «Этот огромный мир». Выставка коллективных работ учащихся младшего отделения МБУ ДО «ДХШ № 2» г. Барнаула (1этаж)

18.15-19.00 «Василий Андреев – русский патриот, педагог, виртуоз – балалаечник. К 135 - летию создания Великорусского оркестра». Выступление учащихся и преподавателей МБУ ДО «ДШИ № 8 г. Барнаула».

19.00-19.30 «Юмор великих». Выступление преподавателя МБУ ДО «ДХШ № 2» г. Барнаула Захаровой Е.А.

19.30-20.15 «Дарите музыку друг другу». Выступление учащихся и преподавателей МБУ ДО «ДШИ № 3 г. Барнаула».

20.15-20.50 «Весь этот мир творит учитель». Выступление учащихся и преподавателей МБУ ДО «ДШИ № 7 г. Барнаула».

«Мастерская»:

18.00-21.00 «Умные странички». Мастер-класс по изготовлению книжных закладок из цветной бумаги (вед. Мурзина Н.Г.).

19.00-21.00 «Весенний цветок». Мастер-класс по кинусайга (пэчворк без иглы) (вед. Есева Т.А.).

19.00-21.00 «Домик для ключа». Мастер-класс по изготовлению ключницы из дерева (вед. Толматова Т.Ю.).

19.00-21.00 «Весенние птички». Мастер-класс по изготовлению птички из бумаги с элементами аппликации и оригами (вед. Адасикова Н.В.).

В течение акции: Ваш экспресс-портрет на заказ от художников Зои Гузеевой. Фотосъемка, видеосъемка.

11. Галерея «UNIVERSUM» факультета искусств и дизайна АлтГУ, ул. Димитрова, 66.

16.00-23.00 Выставочные проекты.

Холл концертного зала АлтГУ: