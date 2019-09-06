Ночные заморозки и минусовые температуры ударят по Алтайскому краю

В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом в Сибири.

Заморозки ожидаются в Алтайском крае, Новосибирской, Томской, Кемеровской областях — ночью до минус двух, рассказала «РГ» завлабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

А в Омской области вообще до минус пяти градусов.

На 7 сентября прогнозируются низкие температуры в Хакасии (до минус двух градусов), в Иркутской области до минус трех. Ко всему прочему 6 сентября в Иркутской области сильный дождь.

В Бурятии 7 сентября до минус трех градусов. На Камчатке и в Забайкальском крае до минус одного градуса будет ночью 7 сентября. На Таймыре дождь уже со снегом. В центральных и южных районах Красноярского края 6 и 7 сентября заморозки — до минус двух градусов.