13 июня
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Жизнь

Ночные заморозки после затяжной жары накроют Сибирь

В ближайшие ночи в сибирских регионах прогнозируют заморозки. Об этом сообщает ТАСС.

Заморозки, иней.
Заморозки, иней.
СС0

Мощное вторжение холода

Научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозирует приход холодов 13 и 14 июня.

Заморозки ожидаются в тех регионах, где больше двух недель царила экстремальная жара. В их числе Томская, Новосибирская, Кемеровская области.

Температура в сибирских регионах может понизиться до -2 градусов.

"Это мощное вторжение холода", - отметил Вильфанд.

Заморозки. Иней.
Заморозки. Иней.
СС0

Погода в Алтайском крае

В Алтайском крае в ближайшие две ночи заморозков не ожидается.

Согласно сервису, "Яндекс. Погода", в Барнауле 13 июня температура днем составит +19...+21 градус, вечером - +17...+20 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +10...+15 градусов. Возможен небольшой дождь.

14 июня в Барнауле будет прохладнее. Днем температура составит +16...+18 градусов, а ночью - всего +7...+14 градусов.

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