Ночные заморозки после затяжной жары накроют Сибирь

Мощное вторжение холода
Научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозирует приход холодов 13 и 14 июня.
Заморозки ожидаются в тех регионах, где больше двух недель царила экстремальная жара. В их числе Томская, Новосибирская, Кемеровская области.
Температура в сибирских регионах может понизиться до -2 градусов.
"Это мощное вторжение холода", - отметил Вильфанд.
Погода в Алтайском крае
В Алтайском крае в ближайшие две ночи заморозков не ожидается.
Согласно сервису, "Яндекс. Погода", в Барнауле 13 июня температура днем составит +19...+21 градус, вечером - +17...+20 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +10...+15 градусов. Возможен небольшой дождь.
14 июня в Барнауле будет прохладнее. Днем температура составит +16...+18 градусов, а ночью - всего +7...+14 градусов.