Ночной Барнаул сфотографировали с борта МКС.

Отмечается, что фотографию сделали на Nikon D5.
Объектив для такого снимка стоит около 300 тыс. рублей.
Ранее фотофакты. Осенний Барнаул с высоты птичьего полета.
Фотографию Барнаула и Новоалтайска сделали с МКС в 2022 году. Ее заметил автор Telegram-канала «Город, ночь, и все такое» на сайте NASA.
Отмечается, что фотографию сделали на Nikon D5.
Объектив для такого снимка стоит около 300 тыс. рублей.
Ранее фотофакты. Осенний Барнаул с высоты птичьего полета.
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