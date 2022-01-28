Ночной клуб в Барнауле закрыли за тусовки без масок и QR-кодов

Неоднократные нарушения антиковидного постановления привели ночной клуб «Луна» в Барнауле к приостановке работы, сообщили в УФССП по Алтайскому краю.

Владелица клуба организовывала проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, допустив нахождение граждан без средств индивидуальной защиты и действующих QR-кодов, объяснили приставы.

Так как административное правонарушение она совершает повторно, а выявленные нарушения создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, то деятельность «Луны» пришлось приостановить на 50 суток.

Не исключено, что речь идет о том клубе, на который в конце прошлого года жаловались в соцсетях. Судя по их Instagram, вечеринки там не прекращались и прекращаться не собираются.