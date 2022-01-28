28 января -13°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Ночной клуб в Барнауле закрыли за тусовки без масок и QR-кодов

Неоднократные нарушения антиковидного постановления привели ночной клуб «Луна» в Барнауле к приостановке работы, сообщили в УФССП по Алтайскому краю.

Вечеринка. Дискошар.
Вечеринка. Дискошар.
CC0

Владелица клуба организовывала проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, допустив нахождение граждан без средств индивидуальной защиты и действующих QR-кодов, объяснили приставы.

Так как административное правонарушение она совершает повторно, а выявленные нарушения создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, то деятельность «Луны» пришлось приостановить на 50 суток.

Не исключено, что речь идет о том клубе, на который в конце прошлого года жаловались в соцсетях. Судя по их Instagram, вечеринки там не прекращались и прекращаться не собираются.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость