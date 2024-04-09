Ночной ледоход, угрожающий Чумыш, снос «Алтая». Что произошло в Алтайском крае 9 апреля

◆ Еще одна река выходит из берегов в Алтайском крае — это Чумыш. В Тальменке развернули пункт временного размещения и призвали людей готовиться к эвакуации.



◆ Тяжелая паводковая ситуация складывается также в Волчихинском, Хабарском, Тюменцевском и Немецком районах. Прогнозы Гидрометцентра неутешительны: ожидается таяние снежных запасов в верховье Алея, в Бурлинском, Бийском и Каменском районах, в борах и на Салаире.



◆ Барнаульский юрист Андрей Кулаевский рассказал, как пострадавшие от паводка в Алтайском крае могут возместить ущерб и получить материальную помощь.



◆ В Бийске прямо под окнами городской администрации сносят кинотеатр «Алтай». Когда-то он был одним из самых технически оснащенных в крае. Почитайте факты из его истории (и посмотрите снимки из настоящего.)



◆ В Барнауле возводят тоннель для новой многоуровневой развязки на Змеиногорском тракте. Что еще сейчас происходит на месте строительства — смотрите в нашем репортаже.



◆ На Оби под Барнаулом начался ледоход. Вы когда-нибудь наблюдали его ночью? А ведь это красиво!

Самое важное - в нашем Telegram-канале