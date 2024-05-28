Ночную майскую грозу запечатлел алтайский фотограф. Завораживающие кадры

В ночь на 28 мая небо над Рубцовском затянуло тучами, сквозь которые сверкали желтые и белые молнии.
Ранее капризную погоду с грозой и радугой запечатлел житель Алтайского края.
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Первая гроза попала в объектив фотографа в Рубцовске, сообщают читатели altapress.ru.
В ночь на 28 мая небо над Рубцовском затянуло тучами, сквозь которые сверкали желтые и белые молнии.
Ранее капризную погоду с грозой и радугой запечатлел житель Алтайского края.
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