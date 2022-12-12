13 декабря
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Жизнь

Ночью на Алтай обрушится снежная завеса при сильном ветре

В Алтайском крае во второй половине ночи и днем 13 декабря ожидается усиление ветра местами 17−22 м/с, по юго-востоку порывы 25−27 м/с, снег, местами сильный, метели, говорится в сообщении краевого главка МЧС.

Метель.
Метель.
altapress.ru

На дорогах снежные заносы.

«Ветреные» районы

Наиболее сильные порывы ветра ожидаются в Третьяковском, Змеиногорском, Курьинском, Краснощековском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском, Шипуновском, Алейском, Чарышском, Солонешенском, Петропавловском и Алтайском районах.

Снег

Наиболее сильные осадки — до 3 мм — ожидаются в Алейском, Шипуновском, Рубцовском, Красногорском и Зональном районах.

Зима. Метель, пурга.
Зима. Метель, пурга.
СС0

МЧС предупреждает

Возможно возникновение происшествий — обрывы линий электропередач, аварии на трансформаторных подстанциях, падение деревьев, обрушение слабозакрепленных конструкций, увеличение количества ДТП.

Автомобилистам

Следует при движении на автомобиле уменьшить скорость движения до 10−20 километров в час, ехать при ближнем свете фар или с «противотуманками». Обязательно соблюдать скоростной режим.

Трасса закрыта, метель.
Трасса закрыта, метель.
altapress.ru

Обращение к спасателям

При обращении к спасателям следует указать местонахождение, приметы местности, состав группы (количество человек, возраст, есть ли больные, дети), обязательно сообщить контактные телефоны близких.

Что делать дома

В МЧС советуют переждать непогоду в капитальном строении. Необходимо закрыть окна.

Поведение на улице

Надо обходить рекламные щиты, не укрываться под деревьями. От сильного ветра нельзя прятаться около стен домов — возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания, других каких-либо предметов.

Куда звонить

Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, в результате которого может пострадать человек, звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101.

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