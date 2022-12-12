Ночью на Алтай обрушится снежная завеса при сильном ветре

На дорогах снежные заносы.
«Ветреные» районы
Наиболее сильные порывы ветра ожидаются в Третьяковском, Змеиногорском, Курьинском, Краснощековском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском, Шипуновском, Алейском, Чарышском, Солонешенском, Петропавловском и Алтайском районах.
Снег
Наиболее сильные осадки — до 3 мм — ожидаются в Алейском, Шипуновском, Рубцовском, Красногорском и Зональном районах.
МЧС предупреждает
Возможно возникновение происшествий — обрывы линий электропередач, аварии на трансформаторных подстанциях, падение деревьев, обрушение слабозакрепленных конструкций, увеличение количества ДТП.
Автомобилистам
Следует при движении на автомобиле уменьшить скорость движения до 10−20 километров в час, ехать при ближнем свете фар или с «противотуманками». Обязательно соблюдать скоростной режим.
Обращение к спасателям
При обращении к спасателям следует указать местонахождение, приметы местности, состав группы (количество человек, возраст, есть ли больные, дети), обязательно сообщить контактные телефоны близких.
Что делать дома
В МЧС советуют переждать непогоду в капитальном строении. Необходимо закрыть окна.
Поведение на улице
Надо обходить рекламные щиты, не укрываться под деревьями. От сильного ветра нельзя прятаться около стен домов — возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания, других каких-либо предметов.
Куда звонить
Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, в результате которого может пострадать человек, звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101.
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