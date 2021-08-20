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Жизнь

Ночью не гулять. Что запрещено делать на День Марины-Пимены 20 августа

По народно-христианскому календарю 20 августа — День Марины-Пимены. Считается, что этот праздник лучше проводить с размахом.

Ночной город. Европа.
Ночной город. Европа.
СС0

Суть праздника

На Марины-Пимены церковь чтит память святых. Прародители были уверены: 20 августа — удачная дата, чтобы попрощаться с летом. В этот день, по преданию, святые помогают земным «наколдовать» теплую и счастливую осень.

Что советуют делать 20 августа

Чтобы стать здоровее, на Марины-Пимены нужно отведать малинового варенья или съесть кусок ягодного пирога.

Кроме того, в эту дату стоит проявить милосердие не только к близким, но и к незнакомым людям. Добро, сделанное 20 августа, обязательно вернется в вашу жизнь бумерангом.

Еда. Продукты. Выпечка.
Еда. Продукты. Выпечка.
СС0

Что запрещено

В ночь с 20 числа нельзя гулять. Поверье гласит, что после праздника осень берет власть над темнотой и насылает болезни.

Приметы на Марины-Пимены

  • На Марины-Пимены нет в лесу малины. Если в лес пойдешь — попадешь;
  • Аист пролетел в небе — к долгой жизни;
Черный аист.
Черный аист.
Алексей Эбель.
  • Если пауки покидают паутину, погода ухудшится;
  • Вода пенится в водоемах — к сильному дождю;
  • Петухи поют до первых звезд — быть погоде ясной и солнечной.
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