Ночью не гулять. Что запрещено делать на День Марины-Пимены 20 августа

Суть праздника
На Марины-Пимены церковь чтит память святых. Прародители были уверены: 20 августа — удачная дата, чтобы попрощаться с летом. В этот день, по преданию, святые помогают земным «наколдовать» теплую и счастливую осень.
Что советуют делать 20 августа
Чтобы стать здоровее, на Марины-Пимены нужно отведать малинового варенья или съесть кусок ягодного пирога.
Кроме того, в эту дату стоит проявить милосердие не только к близким, но и к незнакомым людям. Добро, сделанное 20 августа, обязательно вернется в вашу жизнь бумерангом.
Что запрещено
В ночь с 20 числа нельзя гулять. Поверье гласит, что после праздника осень берет власть над темнотой и насылает болезни.
Приметы на Марины-Пимены
- На Марины-Пимены нет в лесу малины. Если в лес пойдешь — попадешь;
- Аист пролетел в небе — к долгой жизни;
- Если пауки покидают паутину, погода ухудшится;
- Вода пенится в водоемах — к сильному дождю;
- Петухи поют до первых звезд — быть погоде ясной и солнечной.