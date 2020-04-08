«Ноев ковчег» в кругосветке: капитан лайнера изолировал 2000 туристов в океане от Covid-19

Круизный лайнер MSC Magnifica с двумя тысячами пассажиров и 1000 членов экипажа находится на самоизоляции с марта, туристов не выпускают на берег из-за коронавируса, пишет Baza. О таком необычном круизе рассказал сибирский журналист Михаил Вальтфогель из Новокузнецка, который вместе с женой Анастасией поехал в кругосветное путешествие и застрял на Magnifica у берегов Сиднея.

Уворачивался от Covid-19

«Полтора года назад мы с женой купили путевку на кругосветный круиз на лайнер Magnifica на 117 дней. Стартовал он 6 января в Марселе. На тот момент слово „коронавирус“ еще вообще никто не слышал. Затем наш маршрут удивительным образом складывался так, что мы уходили от зоны заражения коронавирусом по миру. Когда мы покидали африканские острова, вирус только появился, первые случаи были в Китае. Когда спустя еще месяц мы покидали Южную Америку, в Китае уже были большие проблемы, а в Южной Америке еще не было ни одного случая. Поэтому за первые два месяца мы не посетили стран, в которых был коронавирус, и спокойно нас приняли острова Тихого океана: Таити, остров Пасхи, острова Кука, затем нас приняла Новая Зеландия», — цитирует журналиста bfm.ru.

Получается, лайнер постоянно уходил от территорий, по которым спустя некоторое время распространялся коронавирус.

Magnifica спокойно швартовался на незараженных островах Кука, острове Пасхи, Таити и в Новой Зеландии. А Южную Америку судно покинуло ещё до того, как там был зарегистрирован первый случай Covid-19.

Решение капитана

В Австралии путешествие закончилось — страна разрешила лайнеру зайти в порт, но капитан MSC остановило круиз и решил изолировать всех находящихся на борту.

Причина простая — в Австралии есть зараженные, и после нее следующие порты откажутся принимать людей с Magnifica.

Ушли и не вернулись

Пассажиры и персонал безопасны для окружающих — среди них не может быть зараженных. Поэтому капитан разрешил некоторым выйти в Сиднее при условии, что обратно на Magnifica они уже не вернутся.

Такой возможностью, рассказывает сибиряк, воспользовались 150 человек.

Пассажиры и встречи с экипажем

На борту в основном европейцы — итальянцы, испанцы, французы, англичане, немцы. Есть и россияне — 10 человек.

Каждый день экипаж корабля встречается с пассажирами. Также рассказывает последние новости о Covid-19 на различных языках.

Михаил утверждает, что никакой паники на круизном лайнере нет.

Направление

Куда Magnifica направится дальше — неясно. Впереди у пассажиров были 11 стран для посещения, а сейчас корабль может заходить в порты, только чтобы пополнить запасы воды, продуктов, топлива и тестов на коронавирус.

Пассажирам также разрешили покинуть судно в любом порту прибытия, но в таком случае вернуться на борт они уже не смогут.

Сам круиз официально длится до 1 мая, и теперь Magnifica придется все это время ходить по океану. В условиях изоляции экипаж лайнера пытается охватить все места, указанные в билетах. Так, судно подходило максимально близко к Сиднею — чтобы пассажиры могли разглядеть город хотя бы с воды.

Если же покинуть борт прямо сейчас, то пассажиров ждет изоляция, затем — по возвращении в Евразию — их сразу поместят в очередной карантин.

Оазис в океане

Ирина Тюрина,

пресс-секретарь Российского союза туриндустрии:

— За два месяца корабль не побывал ни в одной стране, где есть эта эпидемия. <…> Люди продолжают отдыхать, но нигде не выходят на берег. <…> Зараженных у них вроде бы как там по-прежнему нет. В Эмиратах они собирались выйти, но им уже Эмираты не дали выйти. Следующая остановка — Шри-Ланка — должна была быть 6 апреля, но там только дозаправка была. Поскольку в России есть генеральный представитель компании MSC, мы поинтересовались судьбой этого лайнера. Нам ответили, что пока неизвестно, куда дальше пойдет Magnifica. Возможно, капитан будет принимать решения по маршруту исходя из эпидемиологической обстановки в мире. Нигде на берег пассажиров по-прежнему не пускают, люди на борту гарантированно здоровы, такой получился оазис в океане без коронавируса.