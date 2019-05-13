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Жизнь

Нокаут банкой огурцов: видео с Леонидом Якубовичем в игре Mortal Kombat набирает популярность

На YouTube-канале Animaction decks опубликовано видео, где ведущего телепередачи «Поле Чудес» Леонида Якубовича сделали одним из героев знаменитой игры Mortal Kombat. В ролике обыгрываются фразы и ситуации из телепередачи.

Леонид Якубович в игре Mortal Combat
Леонид Якубович в игре Mortal Combat
Скрин с видео

«Автор, ты гений!», «Идеально﻿", «Это просто гениально, лайк в студию!﻿" — пишут пользователи в комментариях к видео.

Ролик за сутки собрал больше 400 тысяч просмотров.

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