Нокаут банкой огурцов: видео с Леонидом Якубовичем в игре Mortal Kombat набирает популярность

На YouTube-канале Animaction decks опубликовано видео, где ведущего телепередачи «Поле Чудес» Леонида Якубовича сделали одним из героев знаменитой игры Mortal Kombat. В ролике обыгрываются фразы и ситуации из телепередачи.

«Автор, ты гений!», «Идеально﻿", «Это просто гениально, лайк в студию!﻿" — пишут пользователи в комментариях к видео.

Ролик за сутки собрал больше 400 тысяч просмотров.