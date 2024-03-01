Нормисы против фриков. Историю о советской травле в школе перенесли в современный мир на сцене МТА — фото

Молодежный театр Алтая одним из немногих творческих коллективов страны взялся за создание спектакля «Чучело» по известному произведению Владимира Железникова. Режиссер Игорь Лебедев и драматург Екатерина Гузема переносят историю жутких издевательств над беззащитной, светлой и честной девочкой Леной Бессольцевой из времен Советского Союза в наши дни.

Интернет, рэп и «устаревшее» кино

Спектакль «Чучело» основан на одноименной книге Владимира Железникова, написанной в 1981 году. Владимир Карпович взял своих героев не из головы. Похожая история произошла с его племянницей: девочку затравил весь класс из-за несправедливого обвинения в предательстве. И тогда-то Железников понял, что это – готовая идея для сценария. Который, впрочем, не сразу оказался на экранах: студии посчитали, что таких «фашиствующих детей» в телевизоре не будет. Но персонажи стали так дороги автору, что он взялся писать повесть.

С классическим сюжетом «Чучело» уже ставили в октябре 2015 года в Красноярском и Екатеринбургском ТЮЗах. В Орловском театре отмотали время назад и разыграли ту же сцену в средневековье.

В Молодежном театре Алтая сюжет тоже остался прежним, даже имена сохранились. Но осовременили его по максимуму. У Мироновой – Железной Кнопки (Дарья Чиж) – прядь волос окрашена ярко розовой краской, у Шмаковой (Юлия Нагибина) – модные очки и макияж. Вместо сбора яблок дети зарабатывают на желанную поездку в Москву раздачей листовок.

И, конечно, активно пользуются смартфонами, которые заменили половину ключевых сцен. За телефоном, например, в класс возвращается Дима Сомов (Антон Нечаев), из-за чего попадается Маргарите Ивановне (Ольга Жучкова) и сдает побег одноклассников с урока. А в интернете дети обсуждают, кто оказался предателем, и там же травят Лену Бессольцеву – личных встреч даже не требуется.

В перерывах зачитывают рэп – переделки треков известных исполнителей. Поначалу музыкальные вставки могут показаться непривычными для слуха, но это – основная отсылка на подростковую моду. Даже если не все школьники слушают рэп, а сам жанр давно разросся и отошел от стереотипов об агрессивном речитативе, какой звучал в спектакле, отрицать его популярность нельзя.

Сюжет практически точно следует книжному, разве что героев на парочку меньше. В начале класс смотрит фильм, тот самый, про «Чучело», но впечатление на них он не производит. Говорят – устаревшее кино, сейчас такого уже не происходит. И тут же, неосознанно доказывая обратное, начинают издеваться над одноклассником Васильевым (Владимир Кулигин).

"Чучело", Молодежный театр Алтая. Анна Зайкова

Фанфики и дорамы

Дальше все по накатанной: в школе появляется новенькая, которая очень хочет завести друзей. Она без стеснения знакомится с классом, раз за разом повторяя: «Я Лена Бессольцева, люблю писать фанфики, читать фанфики, смотреть дорамы…» И это еще одна выжимка из современной культуры, узнаваемая детьми. Сейчас популярность этих явлений однозначно стала выше, но и более зрелые, и зрители помладше могут невольно проникнуться к Лене пониманием. Ведь одноклассники даже не знают половины слов из того, чем Лена горячо увлекается, а оттого считают ее странной — фриком.

Масла в огонь подливает и знаменитый в городке дедушка Лены, которого в книге называют не иначе, чем «заплаточник», и интерес Сомова к новенькой, и ревность Шмаковой.

"Чучело", Молодежный театр Алтая. Анна Зайкова

Тема школьного буллинга, как сейчас говорят, не теряет актуальности даже у современных, прогрессивных детей. Порой даже наоборот: они изобретают все новые инструменты издевательств, подключая к травле гаджеты. В книге герои – шестиклассники, в спектакле чуть взрослее – им по 14 лет. Актеры, разумеется, гораздо старше. Но и сами они, и режиссер, и костюмер постарались максимально приблизить образы взрослых к подросткам. По поведению действительно вышли восьмиклассники, по внешности тянущие на 17-летних.

И все-таки сильно накидывать возраст героям было нельзя: практически совершеннолетним школьникам тема травли становится не близка. Остро проблема стоит именно среди 12-14 летних, а в нынешних условиях, когда дети развиваются быстрее, такое поведение может проявиться и раньше.

"Чучело", Молодежный театр Алтая. Анна Зайкова

Нехватка внимания

Персонажи, на первый взгляд, делятся на два лагеря: те, кто травят, и то, кого травят. Среди вторых – Васильев и Лена, белые вороны в коллективе. Васильев зрителю раскрывается больше всех, после Лены. Здесь и проблема отцов и детей (точнее, матерей – отца нет и не было): физическая дистанция, отражающая ментальную, попытка женщины привязать сына к себе – с помощью клубка ниток, неозвученное недовольство гиперопекой и возрастом матери. Но в то же время Васильев доверяет ей, рассказывая о проблемах в школе.

Есть и параллель с «Бойцовским клубом», когда подросток впервые бьет одноклассника Попова (Роман Чистяков) и не понимает, почему никогда раньше не дрался – ведь это так здорово заряжает. В конце концов, Васильев же начинает новый виток издевательств над Леной, превращаясь из жертвы в угнетателя – по его мнению, из благих побуждений.

"Чучело", Молодежный театр Алтая. Анна Зайкова

Остальные школьники кажутся пустыми и бездушными, «нормисами» без увлечений, особой эмпатичности и способностей смотреть за рамки. Но, если углубляться в психологию, по вскользь брошенным фразам становится ясно, что все они – просто травмированные дети. Шмакова, например, говорит, что устала постоянно бороться за право лидера в классе, а потом упоминает, что родители ругали ее два часа из-за несостоявшейся поездки в Москву. Ей, вероятно, не хватает от них внимания и поддержки. Попов жалеет, что не сказал учительнице, что все-таки написал сочинение. Видимо, стесняясь читать его вслух и последующих шуток от одноклассников. А Сомов боится тоже стать жертвой буллинга, поэтому задирается первым.

Только Лена не скрывает свои недостатки и страхи, и этим она отличается от них. Это позволяет ей вести себя в соответствии с совестью, а не подстраиваясь под общество. Но это же делает ее объектом необоснованных издевательств.

"Чучело", Молодежный театр Алтая. Анна Зайкова

Представить знакомые лица

Какую-то часть спектакля актеры играют в зале. Сидят в первом ряду во время просмотра фильма о «Чучеле», взбираются на перила балкончиков первого этажа, выбегают в проход и раздают зрителям флаеры. Казалось бы, мелочи, которые обыгрывают во многих постановках разных театров.

Но эти детали дают почувствовать себя не просто наблюдателем, а почти что участником событий. В конце даже ловишь себя на мысли, будто на полтора часа произошло возвращение в школу, а теперь снова приходится расставаться с одноклассниками. Архетипы у Железникова простые, у некоторых персонажей даже нет имен, но оттого проще подставить на их место знакомые себе лица.

Посмотреть постановку полезно будет и подросткам — увидеть себя со стороны, и взрослым, чтобы понимать своих детей.

Премьера спектакля состоялась 1 марта в 11:30.

Следующие показы назначены на 2 марта и 20 апреля — в 14:00 и 17:00. 12+

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