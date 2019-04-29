Норвежские рыбаки обнаружили российского кита-разведчика с видеооборудованием

Норвежские рыбаки обнаружили неподалеку от острова Ингойя белуху, к которому была пристегнута видеокамера и обвес с надписью «оборудование Санкт-Петербурга».

По словам рыбаков, кит сам подплыл к лодке, был приручен и позволял себя гладить. Над животом у рыбы был туго затянутый ремень с обвесом и камерой GoPro. «Оборудование» мужчинам удалось снять с кита только на следующий день, сообщает телеканал NRK.

По словам морского биолога из Института морских исследований Мартина Биюва, ученые таким образом китом не маркируют. Он предположил, что это могли сделать в ВМФ России.

С этой версией согласился профессор Ойдин Рикардсен: «Мы знаем, что в России держат прирученных китов, и что некоторые из них сбегают и следуют за нашими лодками», пишет ura.ru.

Возможно, кит мог приплыть из Мурманска, недалеко от которого расположен российский флот.