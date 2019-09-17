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Жизнь

Норвежские рыбаки поймали глубоководную рыбу с огромными выпуклыми глазами

Туристы рыбачили у норвежского острова Аннейа в Северном море в десятке километров от берега.

Рыбак.
Рыбак.
СС0.

Гид по рыбалке почувствовал клев и начал наматывать леску. На это у парня ушло около получаса — ведь рыбалка шла на глубине около 800 метров.

Когда из воды показалось странное существо, мужчины были шокированы — у рыбы были огромные выпуклые глаза.

Кто-то предположил, что это один из видов гидролагов — глубоководных рыб отряда химерообразных, пишет mail.ru.

Видимо. во время долгого подъема из пучины, рыба не пережила перепада давления. Гид забрал ее домой и поджарил.

«Немного похоже на треску, но вкуснее», — рассказал он The Sun.

Рыбаки из Алтайского края также удивляют уловом. Так, сибиряк поймал в Алтайском крае сазана весом 15,4 кг и ведро раков. Другой житель Алтайского края поймал в Оби у села Боровиково в Павловском районе гигантскую щуку весом в 13,7 кг.

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