Норвежцы объявили войну «русским лососям»

Норвежские ученые и рыбаки испугались нашествия горбуши, которая может стать реальной угрозой для местных видов рыб, сообщает Dagbladet.

Как отмечает издание, горбуша еще с середины прошлого века то наводняла реки Норвегии, то уходила. Последний рекорд был в 2017 году, но теперь не исключен новый.

Эксперты отмечают, что «русские лососи» уже распространились в норвежских реках, поэтому предпринимаются меры по противодействия такому вторжению. К примеру, Ассоциация охотников и рыболовов Сёр-Варангера уже установила ловушку на лосося рядом с норвежско-российской границей.

«Убивайте их», — призывает исследователь Норвежского научно-исследовательского института естественных наук и профессор Университета Тромсе Эва Турстад.