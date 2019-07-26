Норвежцы объявили войну «русским лососям»

Как отмечает издание, горбуша еще с середины прошлого века то наводняла реки Норвегии, то уходила. Последний рекорд был в 2017 году, но теперь не исключен новый.
Эксперты отмечают, что «русские лососи» уже распространились в норвежских реках, поэтому предпринимаются меры по противодействия такому вторжению. К примеру, Ассоциация охотников и рыболовов Сёр-Варангера уже установила ловушку на лосося рядом с норвежско-российской границей.
«Убивайте их», — призывает исследователь Норвежского научно-исследовательского института естественных наук и профессор Университета Тромсе Эва Турстад.