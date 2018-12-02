«Ностальгия по мытарству»: Шнуров написал стих про ситуацию с передачей здания планетария Барнаула РПЦ

Стих Сергея Шнурова:
Помню, каждый был уверен пролетарий,
Или в клуб сходить, а может в планетарий.
Слушал радио, — не стало Джоржа Буша.
А надысь американцы к Марсу,
Подлетели видимо по воле Божей.
В Барнауле ностальгия по мытарству,
И по святости с молитвой верно тоже.
Что нам пялиться на небо и планеты?
Будем в пол смотреть, да бить поклоны,
Песни петь про многия про лета.
Мы к духовности ментально очень склонны.
В Питере, в Москве и в Барнауле,
Страсти так сакрально разогреты.
Нет, а планетарии нам (зачем)?
Храмы! Церкви! Чаще минареты!
Процедура передачи РПЦ Кресто-Воздвиженского храма, который почти 70 лет занимает планетарий, уже началась. В мэрии подтвердили, что уже оформляют документы.
Планетарий должен съехать до конца декабря, а в марте 2019 года здание передадут церкви. Этот план администрация города утвердила четыре года назад. Известно, что заявку на возвращение здания Барнаульская епархия подавала в 2012 году.
Но до конца не ясно, куда переедет планетарий. На данный момент здания под него попросту нет. Altapress.ru писал, что ранее барнаульскому планетарию предлагали переехать в ДК «Трансмаш» на проспекте Ленина. Но зданию требуется реконструкция. В 2014 году ее стоимость оценивали в 38 млн рублей. За такие деньги целесообразнее возвести новое здание. Лучшее место для строительства — нагорный парк, сказал Павел Ягодкин.
Напомним, до революции здание планетария являлось Кресто-Воздвиженской церковью, расположенной на одноименном городском кладбище. В советское время могилы были разрушены, а со здания сбили купол и крест. Вместо кладбища был организован сад культуры и отдыха имени Ударников, а позднее — парк культуры и отдыха Меланжевого комбината. Бывшее здание храма в послевоенные годы частично перестроили и отдали под планетарий.