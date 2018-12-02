«Ностальгия по мытарству»: Шнуров написал стих про ситуацию с передачей здания планетария Барнаула РПЦ

Стих Сергея Шнурова:

Помню, каждый был уверен пролетарий,

Или в клуб сходить, а может в планетарий.

Слушал радио, — не стало Джоржа Буша.

А надысь американцы к Марсу,

Подлетели видимо по воле Божей.

В Барнауле ностальгия по мытарству,

И по святости с молитвой верно тоже.

Что нам пялиться на небо и планеты?

Будем в пол смотреть, да бить поклоны,

Песни петь про многия про лета.

Мы к духовности ментально очень склонны.

В Питере, в Москве и в Барнауле,

Страсти так сакрально разогреты.

Нет, а планетарии нам (зачем)?

Храмы! Церкви! Чаще минареты!