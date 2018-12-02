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«Ностальгия по мытарству»: Шнуров написал стих про ситуацию с передачей здания планетария Барнаула РПЦ

Сергей Шнуров опубликовал в своем инстаграме стих про передачу здания барнаульского планетария в пользование РПЦ. Певец отметил, что в Барнауле склонны к духовности, а смотреть на планеты незачем.

В барнаульском планетарии
В барнаульском планетарии
altapress.ru

Стих Сергея Шнурова:

Помню, каждый был уверен пролетарий,

Или в клуб сходить, а может в планетарий.

Слушал радио, — не стало Джоржа Буша.

А надысь американцы к Марсу,

Подлетели видимо по воле Божей.

В Барнауле ностальгия по мытарству,

И по святости с молитвой верно тоже.

Что нам пялиться на небо и планеты?

Будем в пол смотреть, да бить поклоны,

Песни петь про многия про лета.

Мы к духовности ментально очень склонны.

В Питере, в Москве и в Барнауле,

Страсти так сакрально разогреты.

Нет, а планетарии нам (зачем)?

Храмы! Церкви! Чаще минареты!

Процедура передачи РПЦ Кресто-Воздвиженского храма, который почти 70 лет занимает планетарий, уже началась. В мэрии подтвердили, что уже оформляют документы.

Планетарий должен съехать до конца декабря, а в марте 2019 года здание передадут церкви. Этот план администрация города утвердила четыре года назад. Известно, что заявку на возвращение здания Барнаульская епархия подавала в 2012 году.

Но до конца не ясно, куда переедет планетарий. На данный момент здания под него попросту нет. Altapress.ru писал, что ранее барнаульскому планетарию предлагали переехать в ДК «Трансмаш» на проспекте Ленина. Но зданию требуется реконструкция. В 2014 году ее стоимость оценивали в 38 млн рублей. За такие деньги целесообразнее возвести новое здание. Лучшее место для строительства — нагорный парк, сказал Павел Ягодкин.

Напомним, до революции здание планетария являлось Кресто-Воздвиженской церковью, расположенной на одноименном городском кладбище. В советское время могилы были разрушены, а со здания сбили купол и крест. Вместо кладбища был организован сад культуры и отдыха имени Ударников, а позднее — парк культуры и отдыха Меланжевого комбината. Бывшее здание храма в послевоенные годы частично перестроили и отдали под планетарий.

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