Ноутбук с опаснейшими вирусами продают на аукционе за 1,2 миллиона долларов

Компьютер представляет собой действующий арт-объект, оформленный художником Го О Донгом по заказу компании DeepInstinct, которая занимается обеспечением кибербезопасности.
На его жестком диске компьютера хранятся WannaCry, ILOVEYOU и еще ряд известных вирусов. Суммарный ущерб от их распространения составил порядка $95 млрд.
Ноутбук не представляет опасности, если не подключать его к Интернету. По замыслу DeepInstinct и Донга, он призван продемонстрировать реальность угроз, созданных в цифровом мире, для мира материального и непосредственно для человека.