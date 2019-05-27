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Жизнь

Ноутбук с опаснейшими вирусами продают на аукционе за 1,2 миллиона долларов

Ноутбук Samsung NC10−14GB продают с аукциона за $1,2 млн. В нем содержатся самые опасные вредоносные программы, пишет News.ru.

Вирус. Интернет.
Вирус. Интернет.
Michael Stern, CC BY-SA 2.0, part from original.

Компьютер представляет собой действующий арт-объект, оформленный художником Го О Донгом по заказу компании DeepInstinct, которая занимается обеспечением кибербезопасности.

На его жестком диске компьютера хранятся WannaCry, ILOVEYOU и еще ряд известных вирусов. Суммарный ущерб от их распространения составил порядка $95 млрд.

Ноутбук не представляет опасности, если не подключать его к Интернету. По замыслу DeepInstinct и Донга, он призван продемонстрировать реальность угроз, созданных в цифровом мире, для мира материального и непосредственно для человека.

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