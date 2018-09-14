Новая дата конца света-2018: когда столкновение с Нибиру или Планетой X

В Сети назвали новую дату конца света-2018. Нибиру приблизится к Земле 19 сентября, пишет vistanews.ru со ссылкой на информацию уфологов. Рассказываем, что известно о новом конце света и таинственной планете Нибиру, про которую так много говорят.

Последние новости Нибиру: какой конец света предсказывают 19 сентября 2018?

Конец света в 2018 году должен был состояться 16 августа. Любители теорий заговоров высказывали разные версии: что Нибиру врежется в Землю, что планета X давно рядом и своим гравитационным полем уже вызывает катастрофы на нашей планете, и даже что мир погибнет из-за другой планеты-убийцы, а не Нибиру. Но все эти гипотезы о конце света 16 августа оказались неправдой.

И вот — новая дата: апокалипсис наступит 19 сентября, сообщают СМИ.

В доказательство конспирологи приводят большое количество фотографий неизвестных объектов в небе, сделанные в разных уголках Земли. Якобы Нибиру уже миновала Солнце и летит к Земле, чтобы врезаться в нашу планету и уничтожить на ней жизнь. А заодно — и всю Солнечную систему.

В NASA по-прежнему опровергают существование как Нибиру, так и любой другой мистической Планеты X.

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Нибиру и Планета X: что это?

В СМИ Нибиру часто называют Планетой X. Интересно, что теории об их существовании созданы разными людьми. Об этом сообщает Utopia Show.

В 1995 году американка Нэнси Лидер создала специальный сайт zetatalk.com, на котором рассказала, что общается с инопланетянами из других звездных систем. Она предсказала, что 27 мая 2003 года наступит конец света из-за приближения Планеты X.

А теория о планете Нибуру принадлежит Захарии Ситчину, который утверждает, что эта планета якобы описана в шумерских текстах и на ней живут разумные высокоразвитые существа. При этом Захария Ситчин отрицает связь Нибиру с Планетой X.

Астрофизики опровергают возможность существования в Солнечной системе планеты Нибиру, а историки указывают на ошибки Ситчина в работе с шумерскими текстами.