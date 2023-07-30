Новая диагностика, разноцветные сапы и “семейка” снежных барсов. 6 хороших новостей июля на Алтае

Июль уходит, а что-то хорошее — остается. Altapress.ru рассказывает, как жители Алтайского края устроили сплав по Бии, театр драмы обрел главного режиссера, а Барнаул готовится принять 41 новый автобус.

В Алтайском крае закупят 65 новых автобусов, сообщил Виктор Томенко. 41 большой автобус вместимостью до 100 человек достанется Барнаулу. Еще по пять автобусов требуется Камню-на-Оби и Горняку. Оставшиеся разделят между Алейском, Славгородом, Заринском и Змеиногорском.

Автобус. barnaul.press

Консультативно-диагностический центр Алтайского края запустил методику T-SPOT для диагностики туберкулеза. Ее особенность заключается в том, что она позволяет обнаружить инфекцию в латентной форме. Контакт пациента с туберкулином и антигенами микобактерий туберкулеза при этом исключен. T-SPOT не имеет побочных реакций и противопоказаний.

Туберкулез. Легкие. СС0.

В Бийске состоялся первый на Алтае SUP фест. Маршрут пролегал от Центрального пляжа до Зеленого Клина. Люди в “разноперых” костюмах вставали на доски и гребли что есть мочи. Выиграла дама с бигуди и в халате.

SUP-фест в Бийске 2023. Максим Белыш

Впервые за 10 лет театр драмы имени Шукшина откроет новый сезон с главным режиссером, которым стал Георгий Цнобиладзе. До этого он работал в Саратовском ТЮЗе.

Георгий Цнобиладзе. kino-teatr.ru

Алтайский биосферный заповедник впервые "поймал" в фотоловушки сразу четрех снежных барсов. Пятнистую семейку зафиксировали на Шапшальском хребте. Обычно фотоловушки регистрировали одну-две особи. Сразу четыре — это большая удача.

Снежные барсы. Алтайский биосферный заповедник

27 октября в театре драмы состоится премьера спектакля «Король Лир». Главную роль в трагедии Шекспира сыграет народный артист России Георгий Обухов, которому как раз в октябре исполняется 85 лет. За годы работы в театре он создал почти 300 образов.