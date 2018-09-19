Что нового в IOS 12 от Apple и чем пользователям сети «угрожает» одна из свежих опций

IOS 12: что нового?
- Улучшили скоростные параметры (это самая быстрая ios), сообщает www.apple-iphone.ru;
- Добавили функцию «Экранное время», которая позволит выяснить, как долго пользователь сидит на том или ином сайте или в приложении);
- В приложении FaceTime появились групповые звонки;
- Добавили возможность создавать свои собственные смайлики — Memoji;
- Внедрили новую систему защиты от взлома;
- Голосовой помощник стал поддерживать быстрые команды;
- Наконец, появилось приложение «рулетка» (по сути — виртуальная линейка), которое позволяет измерить размеры предмета без использования других подручных средств.
Смартфон.
СС0
На каких устройствах работает IOS 12?
- iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 5s.
- iPad (2018), iPad Pro 12,9″ первого и второго поколения, iPad Pro 10,5″, iPad Pro 9,7″, iPad Air 2, iPad Air 1, iPad пятого поколения, iPad (2017), iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2.
- iPod touch шестого поколения.
К чему может привести появление виртуальной линейки?
Издание The Sun обеспокоено тем, что появление новой функции запустит флешмоб, и пользователи-мужчины будут мериться своими половыми органами онлайн, сообщает newinform.com. Высказывается мнение, что больше всего от этого может «пострадать» Twitter и его пользователи.