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Что нового в IOS 12 от Apple и чем пользователям сети «угрожает» одна из свежих опций

Корпорация Apple выпустила iOS 12 — новую операционную систему для своих смартфонов и планшетов. Рассказываем об обновлениях iOS 12, о том, какие устройства поддерживают новую систему. и о новой «провокационной» опции iOS 12.

Смартфон
Смартфон
Фото из свободных источников.

IOS 12: что нового?

  • Улучшили скоростные параметры (это самая быстрая ios), сообщает www.apple-iphone.ru;
  • Добавили функцию «Экранное время», которая позволит выяснить, как долго пользователь сидит на том или ином сайте или в приложении);
  • В приложении FaceTime появились групповые звонки;
  • Добавили возможность создавать свои собственные смайлики — Memoji;
  • Внедрили новую систему защиты от взлома;
  • Голосовой помощник стал поддерживать быстрые команды;
  • Наконец, появилось приложение «рулетка» (по сути — виртуальная линейка), которое позволяет измерить размеры предмета без использования других подручных средств.
Смартфон.
Смартфон.
СС0

На каких устройствах работает IOS 12?

  • iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 5s.
  • iPad (2018), iPad Pro 12,9″ первого и второго поколения, iPad Pro 10,5″, iPad Pro 9,7″, iPad Air 2, iPad Air 1, iPad пятого поколения, iPad (2017), iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2.
  • iPod touch шестого поколения.

К чему может привести появление виртуальной линейки?

Издание The Sun обеспокоено тем, что появление новой функции запустит флешмоб, и пользователи-мужчины будут мериться своими половыми органами онлайн, сообщает newinform.com. Высказывается мнение, что больше всего от этого может «пострадать» Twitter и его пользователи.

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