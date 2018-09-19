Что нового в IOS 12 от Apple и чем пользователям сети «угрожает» одна из свежих опций

Корпорация Apple выпустила iOS 12 — новую операционную систему для своих смартфонов и планшетов. Рассказываем об обновлениях iOS 12, о том, какие устройства поддерживают новую систему. и о новой «провокационной» опции iOS 12.

IOS 12: что нового?

Улучшили скоростные параметры ( это самая быстрая ios), сообщает www.apple-iphone.ru;

это самая быстрая ios), сообщает www.apple-iphone.ru; Добавили функцию «Экранное время», которая позволит выяснить , как долго пользователь сидит на том или ином сайте или в приложении);

как долго пользователь сидит на том или ином сайте или в приложении); В приложении FaceTime появились групповые звонки;

Добавили возможность создавать свои собственные смайлики — Memoji;

Внедрили новую систему защиты от взлома;

Голосовой помощник стал поддерживать быстрые команды;

Наконец , появилось приложение «рулетка» ( по сути — виртуальная линейка), которое позволяет измерить размеры предмета без использования других подручных средств.

Смартфон. СС0

На каких устройствах работает IOS 12?

iPhone X , iPhone 8 , iPhone 8 Plus , iPhone 7 , iPhone 7 Plus , iPhone 6 , iPhone 6 Plus , iPhone 6s , iPhone 6s Plus , iPhone SE , iPhone 5s.

iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone 7 iPhone 7 Plus iPhone 6 iPhone 6 Plus iPhone 6s iPhone 6s Plus iPhone SE iPhone 5s. iPad ( 2018), iPad Pro 12,9″ первого и второго поколения , iPad Pro 10,5″, iPad Pro 9,7″, iPad Air 2 , iPad Air 1 , iPad пятого поколения , iPad ( 2017), iPad mini 4 , iPad mini 3 , iPad mini 2.

2018), iPad Pro 12,9″ первого и второго поколения iPad Pro 10,5″, iPad Pro 9,7″, iPad Air 2 iPad Air 1 iPad пятого поколения iPad 2017), iPad mini 4 iPad mini 3 iPad mini 2. iPod touch шестого поколения.

К чему может привести появление виртуальной линейки?

Издание The Sun обеспокоено тем, что появление новой функции запустит флешмоб, и пользователи-мужчины будут мериться своими половыми органами онлайн, сообщает newinform.com. Высказывается мнение, что больше всего от этого может «пострадать» Twitter и его пользователи.