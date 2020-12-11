Новая коммунальная авария произошла в Барнауле в канун выходных

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, в районе пересечения проезда Базовый и улицы Солнечная Поляна произошел выход воды на проезжую часть и тротуар.
«Предположительно, произошло повреждение на участке сети водопровода», — указывают в мэрии.
В настоящее время на месте аварии работает бригада барнаульского водоканала.
Коммунальная авария на пересечении проезда Базовый и улицы Солнечная Поляна.
barnaul.org.
Одновременно с этим ДЭУ Ленинского района МБУ «Автодорстрой» Барнаула приступило к устранению последствий аварийного повреждения.
Отметим, что за последнее время в краевой столице уже произошло несколько инцидентов, связанных с повреждениями на сетях.