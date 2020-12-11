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Жизнь

Новая коммунальная авария произошла в Барнауле в канун выходных

Очередное повреждение на коммунальных сетях произошло в Барнауле под вечер пятницы, 11 декабря.

Коммунальная авария на пересечении проезда Базовый и улицы Солнечная Поляна.
Коммунальная авария на пересечении проезда Базовый и улицы Солнечная Поляна.
barnaul.org.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, в районе пересечения проезда Базовый и улицы Солнечная Поляна произошел выход воды на проезжую часть и тротуар.

«Предположительно, произошло повреждение на участке сети водопровода», — указывают в мэрии.

В настоящее время на месте аварии работает бригада барнаульского водоканала.

Коммунальная авария на пересечении проезда Базовый и улицы Солнечная Поляна.
Коммунальная авария на пересечении проезда Базовый и улицы Солнечная Поляна.
barnaul.org.

Одновременно с этим ДЭУ Ленинского района МБУ «Автодорстрой» Барнаула приступило к устранению последствий аварийного повреждения.

Отметим, что за последнее время в краевой столице уже произошло несколько инцидентов, связанных с повреждениями на сетях.

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