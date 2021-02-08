Новая неделя в Алтайском крае начинается с 10-градусной жары, снега и мощного ветра

Нестабильная, но теплая погода ожидает жителей Алтайского края в понедельник, 8 февраля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

В отдельных районах ожидается снег, мокрый снег, метель, гололедные явления. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица

Температура воздуха в крае составит 0…+5 градусов, местами по югу будет до +10 градусов.

Ветер юго-западный, 6−11 метров в секунду, местами по западу порывы до 15−20 метров.

В Барнауле во второй половине дня снег, мокрый снег. На дорогах сильная гололедица. Температура в краевой столице составит +1…+3 градуса. Ветер юго-западный, 6−11 метров в секунду.