15 августа
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Жизнь

Новая особо охраняемая природная территория появилась в Алтайском крае

Новый памятник природы краевого значения появился в Алтайском крае, сообщает Минприроды региона.

Памятник природы «Чупинский бор».
Памятник природы «Чупинский бор».
minprirody.alregn.ru

Его название - «Чупинский бор».

Территория включает боровые ландшафты Порозихинской ложбины древнего стока и ландшафты поймы реки Чарыш.

В основном новый памятник природы занимают кустарники, сосновые и березово-сосновые леса. Также на территории расположены тополевники, осинники, суходольные и низменные луга и степи.

Всего в "Чупинском бору" произрастает 328 видов сосудистых растений.

Также под защитой статуса "памятника" природы теперь окажется несколько видов краснокнижных растений, животных и грибов - это ковыль перистый, водяной орех, гнездоцветка клобучковая, рогульник плавающий, чилим, черный аист, головач гигантский, золотистая щурка.

Ранее уникальные останки динозавра обнаружили в Сибири.

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