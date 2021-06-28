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Жизнь

Новая рабочая неделя в Алтайском крае начинается с тепла и дождей

Теплая, но временами дождливая погода ожидается в Алтайском крае в понедельник, 28 июня, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Дождь, лето. Ягоды.
Дождь, лето. Ягоды.
СС0

«В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Утром местами туман», — говорится в сообщении синоптиков.

Дневные температуры в крае составят +22…+27 градусов. Ветер юго-восточный, 3−8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров.

В Барнауле во второй половине дня возможен небольшой дождь, гроза. Днем в краевой столице будет +22…+24 градуса. Ветер юго-восточный, 3−8 метров в секунду.

Ранее начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых рассказала altapress.ru, когда в Алтайском крае закончатся дожди и вернется настоящее лето.

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