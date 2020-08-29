Новая рабочая неделя в Алтайском крае начнется с мощной магнитной бури

Вспышка на Солнце, произошедшая в середине августа, вызвала серьезную ударную волну и магнитные бури. Пик солнечной активности будет наблюдаться 30 и 31 августа, сообщают в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

По данным лаборатории, сильнее всего магнитные волны проявят себя утром 31 августа.

Как пишут эксперты, магнитные бури опасны в первую очередь тем, кто страдает артериальной гипертонией, гипотонией и болезнями сердца. Если человек молод и здоров, то в дни мощной солнечной активности он может почувствовать только легкую сонливость.

Чтобы защитить себя, во время магнитной бури желательно не нервничать, не курить, не употреблять алкоголь, не есть жирное и жареное, не перенапрягаться и больше гулять на свежем воздухе.