Новая радиостанция начала вещать в Барнауле

Вещание будет осуществляться по франшизе в партнерстве с крупными местными медиакомпаниями.

Помимо трансляции федерального эфира региональные редакции получают свои 15 минут в каждом часе.

Директор по маркетингу «Business FM Барнаул» Татьяна Бондарева рассказала, что радиостанция запустилась не на новой частоте, а на частоте, где уже были слушатели ранее (это было Радио Искатель).

«Это тоже слушатель достаточно обеспеченный, со вкусом, и, я думаю, он останется на Business FM, потому что мы давно хотели, как медиахолдинг Business FM у себя в городе запустить. Долго отстаивали свое право и желание, чтобы Business FM в Барнауле звучала», — сказала Бондарева.

В Барнауле Business FM можно найти на частоте 90.7 FM.