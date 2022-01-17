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Жизнь

Новая радиостанция начала вещать в Барнауле

Радиостанция Business FM начала вещание в Барнауле, пишет bfm.ru.

Микрофон. Запись
Микрофон. Запись
СС0

Вещание будет осуществляться по франшизе в партнерстве с крупными местными медиакомпаниями.

Помимо трансляции федерального эфира региональные редакции получают свои 15 минут в каждом часе.

Директор по маркетингу «Business FM Барнаул» Татьяна Бондарева рассказала, что радиостанция запустилась не на новой частоте, а на частоте, где уже были слушатели ранее (это было Радио Искатель).

«Это тоже слушатель достаточно обеспеченный, со вкусом, и, я думаю, он останется на Business FM, потому что мы давно хотели, как медиахолдинг Business FM у себя в городе запустить. Долго отстаивали свое право и желание, чтобы Business FM в Барнауле звучала», — сказала Бондарева.

В Барнауле Business FM можно найти на частоте 90.7 FM.

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