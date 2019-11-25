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Политика

Телеведущий Соловьев жестко набросился на известную журналистку «Эха»

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев считает, что ведущая радиостанции «Эхо Москвы» Юлия Латынина придерживается антироссийских взглядов и намеренно распространяет ложную информацию.

Владимир Соловьев.
Владимир Соловьев.
Скриншот видео russia.tv

Гнев ведущего федерального канала вызвала фраза коллеги, сказанная ей в эфире своей авторской программы «Код доступа».

«За время Путина Россию покинуло больше 2 миллионов человек — вот 2 миллиона только одних иностранных агентов. Ну, как при Сталине…», — заявляла Латынина.

Соловьев считает, что ведущая ввела своих слушателей в заблуждение, пишет uta.ru.

«А приехало сколько? А если посчитать и вернувшийся Крым? Но „либерастов“ это не интересует», — написал он в своем telegram-канале.

Соловьева поддержал политолог Армен Гаспарян.

Ранее Соловьев уже не раз критиковал «Эхо Москвы», журналистов данной радиостанции и ее главного редактора Алексея Венедиктова. Так, телеведущий остался крайне недоволен публикацией на сайте «Эха», в которой официальное заявление главы МИД России Сергея Лаврова было представлено в искаженной форме, пишет агентство Nation News.

Информационное оружие

Ранее журналист Дмитрий Гордон назвал телеведущих Владимира Соловьева и Дмитрия Киселева «информационным оружием» российских властей. По мнению Гордона, российские журналисты «возглавляют информационный спецназ».

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