Телеведущий Соловьев жестко набросился на известную журналистку «Эха»

Гнев ведущего федерального канала вызвала фраза коллеги, сказанная ей в эфире своей авторской программы «Код доступа».

«За время Путина Россию покинуло больше 2 миллионов человек — вот 2 миллиона только одних иностранных агентов. Ну, как при Сталине…», — заявляла Латынина.