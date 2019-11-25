Телеведущий Соловьев жестко набросился на известную журналистку «Эха»

Гнев ведущего федерального канала вызвала фраза коллеги, сказанная ей в эфире своей авторской программы «Код доступа».
«За время Путина Россию покинуло больше 2 миллионов человек — вот 2 миллиона только одних иностранных агентов. Ну, как при Сталине…», — заявляла Латынина.
Соловьев считает, что ведущая ввела своих слушателей в заблуждение, пишет uta.ru.
«А приехало сколько? А если посчитать и вернувшийся Крым? Но „либерастов“ это не интересует», — написал он в своем telegram-канале.
Соловьева поддержал политолог Армен Гаспарян.
Ранее Соловьев уже не раз критиковал «Эхо Москвы», журналистов данной радиостанции и ее главного редактора Алексея Венедиктова. Так, телеведущий остался крайне недоволен публикацией на сайте «Эха», в которой официальное заявление главы МИД России Сергея Лаврова было представлено в искаженной форме, пишет агентство Nation News.
Информационное оружие
Ранее журналист Дмитрий Гордон назвал телеведущих Владимира Соловьева и Дмитрия Киселева «информационным оружием» российских властей. По мнению Гордона, российские журналисты «возглавляют информационный спецназ».