Соловьева сравнили с информационным спецназом и священным монстром

Соловьев ответил в официальном telegram-канале на комплимент от автора поста: «Надо написать книгу „Записки Священного Монстра“. Хотя, ну очень пелевинское название», пишет ura.ru.

Ранее журналист Дмитрий Гордон назвал телеведущих Владимира Соловьева и Дмитрия Киселева «информационным оружием» российских властей. По мнению Гордона, российские журналисты «возглавляют информационный спецназ».

Ранее бывшая чиновница припомнила, как «лектор» Соловьев учил уничтожать людей морально.

«Когда я работала в движении «Наши», власти наняли Владимира Соловьева, чтобы он «прокачивал» всех активистов. Он учил их делать свои проекты <например, проект «СтопХам">. Соловьев тогда только начал тренировать уничтожать людей и я была его первой «жертвой». На первой же лекции он публично начал обвинять меня во всех неудачах движения. На каждой лекции он призывал всех травить меня и требовал выгнать меня, обвинял меня в некомпетентности. Он просто спровоцировал огромный буллинг», — рассказала бывший пресс-секретарь Росмолодежи и экс-член Общественной палаты РФ Кристина Потупчик в интервью журналисту Андрею Лошаку.