Бывшая чиновница припомнила, как «лектор» Соловьев учил уничтожать людей морально

«Когда я работала в движении «Наши», власти наняли Владимира Соловьева, чтобы он «прокачивал» всех активистов. Он учил их делать свои проекты <например, проект «СтопХам">. Соловьев тогда только начал тренировать уничтожать людей и я была его первой «жертвой». На первой же лекции он публично начал обвинять меня во всех неудачах движения. На каждой лекции он призывал всех травить меня и требовал выгнать меня, обвинял меня в некомпетентности. Он просто спровоцировал огромный буллинг», — рассказала она в интервью журналисту Андрею Лошаку.