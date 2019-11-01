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Политика

Бывшая чиновница припомнила, как «лектор» Соловьев учил уничтожать людей морально

Бывший пресс-секретарь Росмолодежи и экс-член Общественной палаты РФ Кристина Потупчик заявила о том, что в начале и середине 2000-х годов она подвергалась травле со стороны телеведущего Владимира Соловьева.

Телеведущий Владимир Соловьев.
Телеведущий Владимир Соловьев.
kremlin.ru

«Когда я работала в движении «Наши», власти наняли Владимира Соловьева, чтобы он «прокачивал» всех активистов. Он учил их делать свои проекты <например, проект «СтопХам">. Соловьев тогда только начал тренировать уничтожать людей и я была его первой «жертвой». На первой же лекции он публично начал обвинять меня во всех неудачах движения. На каждой лекции он призывал всех травить меня и требовал выгнать меня, обвинял меня в некомпетентности. Он просто спровоцировал огромный буллинг», — рассказала она в интервью журналисту Андрею Лошаку.

Потупчик отмечает, что справиться с травлей и прессингом Соловьева она смогла лишь после того, как завела аккаунт в «Живом журнале» и сама стала публичной личностью, пишет ura.ru.

Интервью опубликовано на youtube-канале проекта «Настоящее время».

Ранее Соловьев открыто назвал «идиотами» и «душевнобольными» авторов популярной онлайн-петиции за отстранение его от телеэфира.

Авторитеты

Ранее сообщалось, что телеведущий Владимир Соловьев пользуется наибольшим доверием среди россиян. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Россияне считают, что доверия заслуживают Владимир Соловьев (программа «Вечер с Владимиром Соловьевым, «Россия 1») (23% опрошенных), Андрей Малахов («Прямой эфир», «Россия 1») (11%), Андрей Норкин («Место встречи», НТВ) (6%), Владимир Познер («Познер», «Первый канал») (6%) и Ольга Скабеева («60 минут», «Россия 1») (6%).

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