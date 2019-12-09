Новая ритуальная служба снимает с близких усопшего весь груз проблем

Практически каждому взрослому человеку приходилось принимать участие в организации мероприятий, связанных с похоронами родных или друзей, коллег или соседей. Кому-то приходилось мчаться на кладбище, подыскивая место, кто-то занимался поиском транспорта. Людям доводится в кратчайшие сроки оформлять соответствующие документы, чтобы успеть на следующий день предать тело земле. Для всех это значительный стресс, потому что малейшая ошибка при подготовке способна негативно сказаться на траурной церемонии.

Специализированный центр

После того, как в Беларуси начала работу ООО «Городская ритуальная служба», ситуация изменилась в лучшую сторону. Наконец-то появилась крупная, заслуживающая доверия организация, способная взять на себя полный груз ответственности за похоронное мероприятие. Даже поверхностный анализ отзывов показывает, что в штате компании состоят корректные профессионалы, понимающие тяжесть момента. Клиенты отмечают, что тарифы полностью прозрачные, выложены в открытом доступе и не пересматриваются в сторону увеличения. Немного надо рассказать о решаемых проблемах, обозначим лишь некоторые из них:

За заказчиком закрепляется персональный агент, который предлагает все услуги в разных вариациях. Специалист педантично перечисляет каждый шаг, который необходимо сделать на организационном этапе. В принципе такого не может быть, чтобы родные усопшего что-то забыли в момент скорби — профессионал даже позаботится о вызове священнослужителя и о приобретении религиозных аксессуаров.

Штатный сотрудник подберет красивое место на кладбище, обеспечит доставку тела в морг. Он решит задачи, связанные с транспортировкой людей на церемонию прощания и на траурный обед.

При необходимости специалист решит вопросы, связанные с бальзамированием тела, займется подготовкой усопшего к захоронению. В результате родные, коллеги запомнят покойного в достойном виде.

Немаловажно, что компания предоставляет все товары, необходимые для захоронения. С помощью агента или самостоятельно есть возможность подобрать гроб и соответствующие венки, траурную табличку и временный крест, которые простоит гол-два до установки памятника.

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