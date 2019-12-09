Новая ритуальная служба снимает с близких усопшего весь груз проблем

Специализированный центр
После того, как в Беларуси начала работу ООО «Городская ритуальная служба», ситуация изменилась в лучшую сторону. Наконец-то появилась крупная, заслуживающая доверия организация, способная взять на себя полный груз ответственности за похоронное мероприятие. Даже поверхностный анализ отзывов показывает, что в штате компании состоят корректные профессионалы, понимающие тяжесть момента. Клиенты отмечают, что тарифы полностью прозрачные, выложены в открытом доступе и не пересматриваются в сторону увеличения. Немного надо рассказать о решаемых проблемах, обозначим лишь некоторые из них:
За заказчиком закрепляется персональный агент, который предлагает все услуги в разных вариациях. Специалист педантично перечисляет каждый шаг, который необходимо сделать на организационном этапе. В принципе такого не может быть, чтобы родные усопшего что-то забыли в момент скорби — профессионал даже позаботится о вызове священнослужителя и о приобретении религиозных аксессуаров.
Штатный сотрудник подберет красивое место на кладбище, обеспечит доставку тела в морг. Он решит задачи, связанные с транспортировкой людей на церемонию прощания и на траурный обед.
При необходимости специалист решит вопросы, связанные с бальзамированием тела, займется подготовкой усопшего к захоронению. В результате родные, коллеги запомнят покойного в достойном виде.
Немаловажно, что компания предоставляет все товары, необходимые для захоронения. С помощью агента или самостоятельно есть возможность подобрать гроб и соответствующие венки, траурную табличку и временный крест, которые простоит гол-два до установки памятника.
Сотрудничество в онлайн режиме
Необязательно вызывать на дом сотрудника. На портале компании https://ritual.by/ представлены все возможности службы. В них хорошо описаны особенности каждого этапа. Целый раздел посвящен ритуальной продукции. В каталоге размещены четкие фото гробов в разном исполнении, представлены венки, над созданием которых трудились талантливые художники. Доверьте решение задачи профессионалам, которые никогда вас не подведут! Это будет разумно.