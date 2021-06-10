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Жизнь

Новая техника и активное развитие: директору барнаульского «Горэлектротранса» объявили благодарность федерального масштаба

Благодарность министра транспорта РФ объявлена директору барнаульского «Горэлектротранса» Николаю Петряшину, сообщили в городской администрации.

Барнаульское муниципальное предприятие «Горэлектротранс».
Барнаульское муниципальное предприятие «Горэлектротранс».
Пресс-служба администрации города Барнаула

Торжественная церемония вручения государственных и ведомственных наград в федеральном Минтрансе состоялась накануне, 9 июня.

На мероприятии директору барнаульского МУПа «Горэлектротранс» Николаю Петряшину была вручена благодарность министра за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу на транспорте.

Как отмечается на сайте Минтранса, под руководством Николая Петряшина «Горэлектротранс» активно развивается, внедряются новые технологии ремонта, регулярно закупается новая техника.

За 35 лет профессиональной деятельности Николай Петряшин был удостоен более 30 наград различного уровня.

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