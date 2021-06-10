Новая техника и активное развитие: директору барнаульского «Горэлектротранса» объявили благодарность федерального масштаба

Торжественная церемония вручения государственных и ведомственных наград в федеральном Минтрансе состоялась накануне, 9 июня.

На мероприятии директору барнаульского МУПа «Горэлектротранс» Николаю Петряшину была вручена благодарность министра за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу на транспорте.

Как отмечается на сайте Минтранса, под руководством Николая Петряшина «Горэлектротранс» активно развивается, внедряются новые технологии ремонта, регулярно закупается новая техника.

За 35 лет профессиональной деятельности Николай Петряшин был удостоен более 30 наград различного уровня.