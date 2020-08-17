Новая версия происхождения коронавируса становится все более популярной

Американские вирусологи предположили что новая коронавирусная инфекция COVID-19 на самом деле появилась в Китае еще 8 лет назад в провинции Юньнань. Но тогда местным властям удалось локализовать вспышку болезни среди шахтеров, сообщает РИА «Новости».

В 2012 году рабочие одной из компаний очищали шахту от фекалий летучих мышей. Сразу после окончания работ многие из них почувствовали себя плохо. Симптомы — кашель, боли в конечностях, высокая температура.

Тогда рабочим был поставлен диагноз «пневмония». Многим потребовалась вентиляция легких. Три человека скончались.

Далее выяснилось, что образцы анализов, взятых у китайских горняков, были направлены в секретную лабораторию в Ухань. Специалисты лаборатории тогда установили, что рабочие с шахты заразились новым вирусом, похожим на атипичную пневмонию.

В дальнейшем инфекция неизвестным образом вышла за пределы лаборатории и распространилась сначала по китайской провинции, а затем и по всей планете.

В настоящее время эта версия происхождения COVID-19 рассматривается как одна из основных.

Всего инфекцией на планете заразились около 21 млн человек, скончались более 760 тыс. землян.