Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 августа 16°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Новая версия происхождения коронавируса становится все более популярной

Американские вирусологи предположили что новая коронавирусная инфекция COVID-19 на самом деле появилась в Китае еще 8 лет назад в провинции Юньнань. Но тогда местным властям удалось локализовать вспышку болезни среди шахтеров, сообщает РИА «Новости».

Летучая мышь.
Летучая мышь.
CC0

В 2012 году рабочие одной из компаний очищали шахту от фекалий летучих мышей. Сразу после окончания работ многие из них почувствовали себя плохо. Симптомы — кашель, боли в конечностях, высокая температура.

Тогда рабочим был поставлен диагноз «пневмония». Многим потребовалась вентиляция легких. Три человека скончались.

Далее выяснилось, что образцы анализов, взятых у китайских горняков, были направлены в секретную лабораторию в Ухань. Специалисты лаборатории тогда установили, что рабочие с шахты заразились новым вирусом, похожим на атипичную пневмонию.

В дальнейшем инфекция неизвестным образом вышла за пределы лаборатории и распространилась сначала по китайской провинции, а затем и по всей планете.

В настоящее время эта версия происхождения COVID-19 рассматривается как одна из основных.

Всего инфекцией на планете заразились около 21 млн человек, скончались более 760 тыс. землян.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость