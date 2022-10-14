Новая влюбленная пара появилась в Барнаульском зоопарке

Двое ослов Орлик и Манечка испытывают друг к другу нечто большее, чем дружеские чувства. Фотографиями и видео влюбленных зверей поделился Барнаульский зоопарк.

В Telegram-канале зоопарка появилось милоевидео с двумя осликами — Орликом и Манечкой.

В ролике самец неуверенно переступает с ноги на ногу, а недалеко от него лежит самка.

Здесь же интригующая подпись: «О чем вам говорит это видео?».

Подписчики канала тут же увидели между двумя животными симпатию. «Так скромно с ножки на ножку переступает — стесняется», — отметили они в комментариях.

Через несколько дней стеснительный Орлик наконец пригласил свою возлюбленную на ужин. Теперь они едят вместе из одной кормушки.

«Юны, глупы еще наши влюбленные, нужно будет рассказать им, что ужины не только для еды проводят, но и для общения», — говорится в публикации.

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