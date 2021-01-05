Новая волна аномального холода надвигается на Алтайский край

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, помимо Алтая морозы прогнозируются в Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской областях.
«Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край — там температура на 15−18 градусов ниже нормы. Морозы будут доходить до 40−43 градусов. Юг Красноярского края, Иркутская область, Тува — там тоже аномальный холод», — цитирует Вильфанда ТАСС.
По его словам, аномальные холода ожидаются и в уральских регионах.
А вот в Дальневосточном федеральном округе, напротив, будет нетипично тепло.
Напомним, что морозная погода в Алтайском крае держится с самого начала нового года. Судя по прогнозу регионального Гидрометцентра, 5 января местами по краю «потеплеет» до -16 градусов.