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Жизнь

Новая волна тепла обрушится на Алтайский край вместе с мощным ветром и снегопадами

Очередное потепление надвигается на Алтайский край. Повышение температуры воздуха будет сопряжено с снегопадами и сильным ветром. На 5 и 6 марта в регионе передан прогноз-консультация о неблагоприятных погодных условиях.

Пара. Мокрый снег.
Пара. Мокрый снег.
CC0.

«В Алтайском крае во второй половине дня 5 и сутки 6 марта ожидается усиление ветра до 13−18 метров в секунду, местами порывы до 23 метров в секунду, снег, мокрый снег, местами метели, гололедные явления (гололед, налипание мокрого снега). На дорогах сильная гололедица», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Дневные температуры в крае в пятницу, 5 марта, составят −4…+1 градус, местами по югу до +6 градусов.

В Барнауле будет −1…+1 градус.

Теплый март

Как рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, первая декада марта в регионе ожидается теплой — в среднем температура воздуха в крае в первую десятидневку марта будет на 3−5 градусов выше нормы.

Также синоптик отмечала, что в середине первой декады марта ожидается новая волна потепления. Очевидно, что прогнозируемая на 5 и 6 марта погода — прямое подтверждение этому.

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