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Жизнь

Новая волна тепла с сильным ветром и снегопадами обрушится на Алтайский край

Первая декада марта в Алтайском крае выдастся теплой, но весьма нестабильной, рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

Уборка снега.
Уборка снега.
Анна Зайкова, altapress.ru

По словам собеседницы, в среднем температура воздуха в регионе в первую десятидневку марта будет на 3−5 градусов выше нормы.

Вслед за волной тепла, которая пришла в Алтайский край 1 марта, ожидается еще одна — она выпадет на середину первой декады.

Вместе с ощутимым потеплением прогнозируется усиление ветра и обильные снегопады.

До этого в течение нескольких дней погода в крае будет спокойней — осадки ожидаются неповсеместно, а лишь в отдельных районах.

Дневные температуры будут балансировать в диапазоне −3…−8 градусов, по югу местами возможен небольшой плюс. Ночью будет холоднее — от -12 до -21 градуса.

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