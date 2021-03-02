Новая волна тепла с сильным ветром и снегопадами обрушится на Алтайский край

Первая декада марта в Алтайском крае выдастся теплой, но весьма нестабильной, рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

По словам собеседницы, в среднем температура воздуха в регионе в первую десятидневку марта будет на 3−5 градусов выше нормы.

Вслед за волной тепла, которая пришла в Алтайский край 1 марта, ожидается еще одна — она выпадет на середину первой декады.

Вместе с ощутимым потеплением прогнозируется усиление ветра и обильные снегопады.

До этого в течение нескольких дней погода в крае будет спокойней — осадки ожидаются неповсеместно, а лишь в отдельных районах.

Дневные температуры будут балансировать в диапазоне −3…−8 градусов, по югу местами возможен небольшой плюс. Ночью будет холоднее — от -12 до -21 градуса.