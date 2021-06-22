Новая волна. В Алтайском крае ужесточили меры по борьбе с коронавирусом

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во вторник днем, 22 июня, внес изменения в указ «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19».

Нововведения коснулись временного запрета на проведение массовых мероприятий, если число участников превышает 1000 человек.

«Размещение посетителей в зрительных залах театров, кинотеатров, учреждений клубного типа, спортивных объектов, концертных залах, цирках допускается при заполняемости залов не более 50% от их общей вместимости. Ответственность за обеспечение данного порядка возлагается на собственников, пользователей этих объектов. Указ вступает в силу с даты его официального опубликования», — говорится в сообщении.

Действующая редакция указа по-прежнему предусматривает выполнение ряда мероприятий Организациям и индивидуальным предпринимателям запрещено обслуживание и предоставление услуг посетителям без масок; предприятия сферы торговли и услуг обязаны обеспечивать соблюдение необходимой социальной дистанции между клиентами не менее 1,5 метра; при входе в помещение должна быть предоставлена возможность обработки рук антисептиками и организован дезинфекционный режим на всех объектах, в том числе проведение обязательной дезинфекции оборудования и инвентаря, а также обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным нахождением посетителей.

Кинотеатр. unsplash.com

Также сохраняются рекомендации для работодателей.

«О переводе сотрудников на дистанционный режим работы, если это не нарушает функционирование их деятельности, о введении, где возможно, посменного режима работы, об установлении по возможности в городах Алтайского края работы в режиме гибкого рабочего графика с целью предупреждения скопления людей в общественном транспорте», — уточнили в правительстве.

Кроме того, продолжает действовать указ «Об использовании гражданами средств индивидуальной защиты органов дыхания».

Согласно документу, масочный режим действует в любых учреждениях торговли, сферы услуг, в аптечных и медицинских организациях, в общественном транспорте, на остановочных пунктах, в такси, на парковках и в лифтах, а также в иных местах массового пребывания людей.