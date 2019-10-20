Новая возлюбленная Петросяна тратит миллионы на дизайнерские вещи и не терпит советов

Молодая спутница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова тратит огромные деньги на свой гардероб и аксессуары, подсчитали журналисты. Сама же она признается, что не любит советов мужчин во время шопинга.

В Instagram Брухунова выкладывает фотографии из отпуска в Ялте и Париже, на которых неназойливо демонстрирует дорогие вещи, в том числе и сумки известных брендов, стоимость которых порой превышает 100 тыс. рублей.

На аксессуары новой пассии Петросяна обратили внимание стилисты «Комсомольской правды».

Сумка-конверт от Chanel, с которой Татьяна гуляла во время отпуска по Парижу, стилисты оценили более чем в 200 тыс. рублей. Там же возлюбленная 74-летнего юмориста приобрела сумку-шопер от Dior почти за 170 тыс. рублей. Плюс 200 евро модница заплатила за именную гравировку.

За соломенную сумку Prada Брухунова могла заплатить около 100 тысяч рублей.

За 195 тысяч рублей скромница из Твери, приехавшая покорять Москву, заплатила за сумочку от испанского бренда Loewe. Дизайнерская сумка от Ульяны Сергеенко обошлась пассии Петросяна в 120 тысяч рублей.

Татьяна Брухунова в соцсети рассуждает, что задача мужчины в магазине лишь поощрять выбор женщины.