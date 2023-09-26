Новые автобусы вышли на два барнаульских маршрута

Новые автобусы вышли на линию городского общественного транспорта, сообщили в пресс-центре городской администрации, уточнив, что речь идет о маршрутах № 55 и № 60.

Транспортные средства приобрела пассажироперевозящая компания ООО «СолГри». Инвестиции перевозчика на приобретение новых автобусов составили более 21 млн рублей, — сообщили в мэрии.

По словам начальника службы эксплуатации транспортного предприятия Сергея Иванова, для комфортного проезда в летний период новые автобусы оснащены кондиционерами, а обеспечить тепло в салоне зимой позволит современная система отопления.

Новые автобусы марки Yutong (Ютонг) 2023 года выпуска достаточно комфортные, низкопольные, предусмотрены специальные места для маломобильных граждан и пассажиров с колясками, которые можно закреплять во время движения транспорта. Для безопасности установлены камеры заднего вида видеонаблюдение в салоне с выходом на экран водителя. Улучшены и многие технические характеристики, — уточнил спикер.

Новые автобусы вышли на линию городского общественного транспорта. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Данные автобусы относятся к городскому классу, пассажировместимость одного составляет порядка 90 и 60 человек соответственно.

Накануне выхода автобусов на линию предприятие посетил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Валерий Ведяшкин.

Как отметил глава городского профильного комитета, в этом году это уже второй перевозчик, который приобрел новые автобусы для работы общественного транспорта. Напомним, что в июле три новых автобуса большой вместимости приобрела компания «Евробус-плюс» на маршруты №№ 35 и 53.

Новые автобусы вышли на линию городского общественного транспорта. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

В Барнауле выстраивается планомерная работа по улучшению и развитию транспортной отрасли. Благодаря совместной работе с перевозчиками впервые за долгое время в городе обновляется транспорт именно большой вместимости. Кроме того, при поддержке Губернатора Алтайского края Виктора Томенко в настоящее время региональным Министерством транспорта проводятся необходимые процедуры для закупки еще 41 автобуса для работы на маршрутах городского общественного транспорта. Их поставку мы ожидаем в начале следующего года, — подчеркнул Валерий Ведяшкин.

Также отметим, что в рамках заключения долгосрочных контрактов автопарки транспортных предприятий будут пополняться новыми автобусами ежегодно и за семь лет действия такого контракта должно быть обновлено не менее 25% подвижного состава по маршруту.

Городская администрация ежегодно проводит социально направленные мероприятия, обеспечивающие доступность общественного транспорта. В частности, в Барнауле отменены тарифные зоны, что позволило снизить стоимость проезда по отдельным пригородным маршрутам, с прошлого года для школьников и студентов льготный проезд действует как в электротранспорте, так и на автобусных маршрутах, а с этого учебного года воспользоваться такими транспортными картами могут и учащиеся по форме семейного образования и самообразования.