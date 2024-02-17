Новые фейковые сообщения о якобы готовящихся нападениях на бийские школы опровергли в правительстве Алтайского края

В выходные в соцсетях и чатах распространена информация о готовящихся нападениях на бийские школы на следующей неделе.

В правительстве Алтайского края отметили, что ложные сообщения появились не только в крае, но и в других регионах.

Также в правительстве рассказали, что задача распространителей — запугать и навести панику среди детей и родителей.

При этом тексты сообщений, как и в прошлый раз, практически идентичны по всей стране.

Правоохранительные органы проверяют информацию и ищут распространителей сообщений.

Ранее стало известно, что правительство Алтайского края опровергло сообщения о нападениях на барнаульские школы.

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