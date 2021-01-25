Новые правила благоустройства Барнаула. Что это и зачем они нужны

1 Что такое правила благоустройства территории городского округа — города Барнаула Алтайского края?

Правила благоустройства населенного пункта представляет собой систему требований по уходу и обслуживанию зданий, жилых многоквартирных домов, сооружений, а также тех земельных участков, где они располагаются. К этому кругу вопросов также относятся такие проблемы, как освещение улиц, работа над озеленением, установка указателей и так далее.

Важно отметить, что правила благоустройства Барнаула обязательны для исполнения всеми физическими и юридическими лицами.

«Вопросы благоустройства в той или иной степени касаются всех — предприятий, организаций, учреждений и рядовых жителей, поскольку их решение определяет комфортность городской среды и уровень жизни граждан», — подчеркнул на стадии обсуждения новых правил заместитель главы администрации города Юрий Еремеев.