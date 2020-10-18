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Жизнь

Новые правила получения пенсий вступили в силу 18 октября

С 18 октября вступил в силу приказ Минсоцтруда РФ, который в незначительной степени меняет правила получения пенсии для россиян.

Пенсионер.
Пенсионер.
Анна Зайкова

Суть изменения заключается в том, что теперь пенсионер может сам назначить день получения своей пенсии в банке.

Кроме того, пишет газета «Известия», заместитель председателя СФ по социальной политике Елена Бибикова пояснила, что «раньше при смене пенсионером банка, через который он получает выплаты, дата поступления денежных средств могла серьезно измениться, что вызывало неудобства».

Теперь же при переводе пенсии из одного банка в другой пенсионер может в заявлении сразу указать конкретное число, когда он хотел бы ее получить.

Ранее altapress.ru рассказывал о том, что российские власти с подачи президента Владимира Путина приготовились вернуть индексацию работающим пенсионерам.

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