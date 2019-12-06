Новые решения в оплате школьного питания: что нужно знать родителям, чтобы не переплачивать

Цифровизация — не просто слово, которое очень нравится чиновникам и красиво выглядит в отчетах. На самом деле в последние годы действительно появилась возможность «оцифровать», перевести в онлайн и тем самым сделать проще и эффективнее очень многие процессы. Новые технологии приходят в барнаульские школы, и мы решили рассказать о том, как они помогают в решении ежедневных задач.

Безналичная оплата школьного питания в Барнауле появилась несколько лет назад, поэтому уже можно оценивать, насколько хорошо это работает, довольны ли все заинтересованные стороны — ученики и их родители, администрация школ, комбинаты школьного питания. С другой стороны, у родителей учеников школ, которые еще не подключились к системе безналичной оплаты, есть вопросы и опасения, правда ли это удобнее, чем по старинке платить наличными. Постараемся подробно рассказать обо всех нюансах, чтобы родителям было на что опереться при принятии решения.

Развитие безналичных способов оплаты связано с общей тенденцией ухода от наличных в школах. Это безусловно удобно для родителей и образовательных учреждений: исключаются риски при использовании «живых» денег, появляется контроль за тратами ребенка и его рационом, увеличивается скорость обслуживания в столовых и улучшается санитарно-гигиеническая ситуация.

Переход на безналичную оплату питания в школах однозначно поддерживают в Комитете по образованию г. Барнаула.

Наталья Михальчук,

заместитель председателя комитета:

Наша общая цель — организация процесса оплаты питания, которая снизит риски и повысит уровень контроля. Хочу подчеркнуть, что решение о подключении к системам безналичной оплаты в школах принимается при обязательном участии родителей. Переход на безналичную оплату должен происходить так, чтобы это не влекло дополнительных расходов ни для школ, ни для родителей, и крайне важна информационная прозрачность таких проектов. Это те параметры, на которые мы обращаем внимание директоров школ, чтобы они учитывали их при выборе потенциальных партнеров. При соблюдении этих условий безналичная оплата школьного питания действительно делает процесс оплаты более комфортным и безопасным во всех отношениях.

Для комбинатов школьного питания безналичная система оплаты практически всегда означает исключение рисков неплатежей и задолженностей со стороны школ. Мы узнали мнение представителя одного из комбинатов, работающего в нашем городе.

Антон Михайлов,

заместитель директора комбината питания «Юмал»:

Нам стало удобнее контролировать процесс расчетов за питание, долгов теперь нет. Вообще сразу была очень заметна разница, буквально с первого месяца навели порядок, можно сказать. Мы за систему безналичной оплаты, это удобно всем.

В самом деле: с безналичной оплатой дети не теряют деньги, не тратят их на жвачку и чипсы, а родители уверены в том, что ребенок получил сбалансированное горячее питание, четко контролируют все расходы и даже экономят. Учителя не нагружены посторонними задачами сбора денег, комбинаты школьного питания увеличивают свою выручку. Все в плюсе.

Переход на безналичную оплату питания в школах. ПАО АКБ «АВАНГАРД».

Но все это так, только если система правильно организована, и здесь есть три основных момента. Во-первых, и родители, и школы хотят, чтобы система была бесплатной и не увеличивала финансовую нагрузку на родителей. Во-вторых, нужна максимальная прозрачность, чтобы родители видели, сколько и на что потратил ребенок, сколько осталось денег на счету, когда пора его пополнить. В-третьих, пополнять счет должно быть удобно. Мы рассмотрели одну из популярных в городе систем безналичной платы школьного питания — «Школьная карта», и опросили тех, кто уже подключился к этому проекту.

Инна Борисенко,

директор МАОУ «СОШ № 132» им. Н.М. Малахова , депутат Барнаульской городской Думы:

Мы сотрудничаем с банком Авангард по программе «Школьная карта» с 2014 года. Выбор системы был сделан родителями после изучения предложений от нескольких компаний. Одно из очень важных преимуществ «Школьной карты» — все услуги предоставляются бесплатно. Подключение к проекту решило сразу несколько проблем: во-первых, классные руководители были освобождены от обязанностей собирать наличные средства для оплаты за питание детей, чем, я твердо убеждена, они категорически не должны заниматься. Во-вторых, в нашей школе до предыдущего года оставался не решенным вопрос со сбором наличных денег за накрывание столов, мы обратились в банк с предложением дополнить программу такой возможностью, и вопрос был решен. Теперь классный руководитель в электронном журнале при заказе питания сразу отмечает и заказ услуги накрывания столов. Родителям удобно контролировать расходование средств, они в приложении на телефоне видят, что ребенок ел за день и сколько потратил. Есть возможность оплачивать питание даже при отсутствии денег на счету — скажу честно, в начале родители не всегда были готовы этим пользоваться, но теперь, получив реальный опыт, отзываются положительно. И школе, и родителям важно, чтобы ребенок поел, даже если родители не внесли деньги по какой-то причине. Житейские ситуации бывают разные. Родителям затем нужно просто пополнить счет карты. И хотелось бы отметить, что в вопросах, связанных с деньгами, считаю правильным доверять финансовым организациям, которые имеют лицензию на осуществление необходимых операций и действуют в строгом соответствии с законом.

В МБОУ «Гимназия № 5″ им. Героя Советского Союза Константина Павлюкова» нам рассказали о дополнительных возможностях системы.

Николай Воробьев,

директор гимназии:

Банк нам предложил, помимо основной функции оплаты питания и накрывания столов, еще очень выгодный вариант контроля входа и выхода. Наша барнаульская IT-компания, сотрудничающая с банком, устанавливает в школах систему контроля и управления доступом с гибкими условиями оплаты, вплоть до рассрочки платежами, равными тем, что раньше платили за аренду. То есть школа примерно за год выплачивает стоимость турникетов, становится собственником оборудования, и далее родители будут избавлены от этих сборов, которые платили годами. Школьная карта действует как пропуск, а родитель через мобильное приложение получает уведомления о входе и выходе ребенка из школы. Таким образом, мы замыкаем на «Школьную карту» оплату всех услуг в школе и пропуск. В настоящее время работы завершаются, до конца декабря система заработает. Получается, что не только сама система безналичной оплаты питания у нас бесплатная, но еще и на дополнительных сервисах мы будем экономить, и школа, и родители.

Мнения директоров положительные, что объяснимо — безналичная оплата убирает целый ряд причин для головной боли, а дополнительные возможности «Школьной карты» позволяют экономить средства. Но подтверждают ли такую высокую оценку работы «Школьной карты» родители?

Иван Сажин,

отец второклассника Сергея из школы № 127:

Мы сначала не очень доверяли новой системе, много было страхов, что будет дороже, что выдадут карты, за которые надо будет платить. Но пользуемся уже второй год и убедились, что все бесплатно, и очень удобно — всегда знаешь, что ребенок поел. У нас сейчас у сына возраст такой, что нужен контроль, иначе все деньги потратит на всякую запрещенку. И мне приходят уведомления на телефон, что оплачен обед. Пополняю обычно заранее, не дожидаясь, пока все деньги закончатся на карте.

Мама ученика школы № 63 , Ирина Александровна Т., отмечает другой момент:

Мне нравится, что этой картой можно и дополнительные занятия оплачивать, продленку, кружки. Я сравниваю, как устроено в школе, где дочь подруги учится, там надо за все дополнительные занятия платить по квитанции, очень неудобно специально ходить, и еще комиссию берут. Здесь по сравнению с этим все гораздо проще, комиссий нет, списывается с карты только то, на что я давала согласие.

Светлана Боярчикова. Дмитрий Лямзин.

Светлана Боярчикова,

представитель ПАО АКБ «АВАНГАРД», управляющий офисом банка в Барнауле :