Новые сервисы для грузоотправителей представил на онлайн-выставке Центр продажи услуг ОАО «РЖД» в Барнауле

Грузоотправители Алтайского края могут ознакомиться с услугами и новыми сервисами Центра продажи услуг ОАО «РЖД» в Барнауле на специальной странице виртуальной выставки «День Поля на Алтае». Проект реализован совместно с издательским домом «Алтапресс».

В рамках проекта бизнес-сообщество в доступной форме может ознакомиться с цифровыми сервисами ОАО «РЖД», терминально-складскими мощностями компании в регионе и услугами ускоренной доставки грузов, в том числе сервисом «Грузовой экспресс».

Кроме того, в проект интегрирован онлайн-помощник ОАО «РЖД», который подскажет новым клиентам, как легко и быстро отправить свой груз. С помощью интерактивной презентации на странице виртуальной выставки даны детальные инструкции: с чего начать оформление перевозки по железной дороге, какие для этого необходимы документы и какова последовательность действий грузоотправителя. Также здесь приведены примеры заполнения перевозочных документов, в том числе с применением электронной подписи, разъяснены основные особенности удаленной работы с ОАО «РЖД».