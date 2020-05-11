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11 мая 26°C
Коронавирус

Новые случаи заражения. В Алтайском крае уже более 700 человек заболели коронавирусом

В Алтайском крае зарегистрировали 38 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил 11 мая краевой оперативный штаб.

Коронавирус.
Коронавирус.
СС0

Больше всего зараженных за сутки выявили в Бийске и Барнауле — по 12 человек.

Также новые случаи зафиксировали в Благовещенском районе — 3, Новоалтайске -2, Змеиногорском районе — 2, Заринске — 1, Тальменском районе — 1, Славгороде — 1, Третьяковском районе — 1, Косихинском районе — 1, Бурлинском районе — 1, Мамонтовском районе — 1.

На 11 мая общее число заболевших составляет 707 человек, в том числе 78 детей. Всего выздоровело 199 человек, за прошедшие сутки выписанных пациентов не было. Трое скончались.

Карта распространения коронавируса в Алтайском крае

  • Змеиногорский район — 236 (Змеиногорск — 33, район — 203),
  • Барнаул — 216, Бийск — 66,
  • Рубцовск — 26,
  • Поспелихинский район — 21 (Николаевка — 10, Поспелиха — 11),
  • Павловский район — 15 (Комсомольский — 2, Шахи — 1, Павловск — 6, Новые Зори — 4, Рогозиха-2),
  • Рубцовский район — 10 (Куйбышево — 2, Веселоярск — 5, Новониколаевка — 1, Березовка — 1, Вымпел — 1),
  • Немецкий район — 10 (Гальбштадт — 2, Кусак — 5, Подсосново — 3),
  • Тальменский район — 9 (Ларичиха — 2, Тальменка — 3, Наумово — 1, Луговое — 1, Шипицыно — 1, Новоперуново — 1),
  • Благовещенский район — 9 Степное озеро),
  • Новоалтайск — 7,
  • Третьяковский район — 7 (Староалейское),
  • Славгород — 7,
  • Камень-на-Оби — 6,
  • Горняк — 6,
  • Родинский район — 6 (Мирный — 1, Родино -5),
  • Новичихинский район — 6 (10 лет Октября — 5, Новичиха — 1),
  • ЗАТО Сибирский — 6,
  • Первомайский район — 5 (Логовское — 2, Березовка — 1, Первомайское — 1, Боровиха-1),
  • Яровое — 4,
  • Заринск — 3,
  • Крутихинский район — 3 (Крутиха), Тюменцевского район — 3 (Юдиха — 1, Вылково — 1, Шарчино — 1),
  • Ребрихинский район — 3 (Ребриха),
  • Советский район — 2 (Советское),
  • Кулундинский район — 2 (Кулунда — 1, Троицк — 1),
  • Бийский район — 1 (Первомайское),
  • Троицкий район — 1 (Троицкое),
  • Целинный район — 1 (Верх-Марушка),
  • Михайловский район — 1 (Михайловское),
  • Романовский район — 1 (Сидоровка),
  • Егорьевский район — 1 (Первомайское),
  • Алтайский район — 1 (Алтайское),
  • Усть-Калманский район — 1 (Михайловка),
  • Табунский район — 1 (Алтайское),
  • Волчихинский район — 1 (Волчиха),
  • Косихинский район -1 (Косиха),
  • Бурлинский район — 1 (Бурла),
  • Мамонтовский район — 1 (Покровка).
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