Новые случаи заражения. В Алтайском крае уже более 700 человек заболели коронавирусом

Больше всего зараженных за сутки выявили в Бийске и Барнауле — по 12 человек.
Также новые случаи зафиксировали в Благовещенском районе — 3, Новоалтайске -2, Змеиногорском районе — 2, Заринске — 1, Тальменском районе — 1, Славгороде — 1, Третьяковском районе — 1, Косихинском районе — 1, Бурлинском районе — 1, Мамонтовском районе — 1.
На 11 мая общее число заболевших составляет 707 человек, в том числе 78 детей. Всего выздоровело 199 человек, за прошедшие сутки выписанных пациентов не было. Трое скончались.
Карта распространения коронавируса в Алтайском крае
- Змеиногорский район — 236 (Змеиногорск — 33, район — 203),
- Барнаул — 216, Бийск — 66,
- Рубцовск — 26,
- Поспелихинский район — 21 (Николаевка — 10, Поспелиха — 11),
- Павловский район — 15 (Комсомольский — 2, Шахи — 1, Павловск — 6, Новые Зори — 4, Рогозиха-2),
- Рубцовский район — 10 (Куйбышево — 2, Веселоярск — 5, Новониколаевка — 1, Березовка — 1, Вымпел — 1),
- Немецкий район — 10 (Гальбштадт — 2, Кусак — 5, Подсосново — 3),
- Тальменский район — 9 (Ларичиха — 2, Тальменка — 3, Наумово — 1, Луговое — 1, Шипицыно — 1, Новоперуново — 1),
- Благовещенский район — 9 Степное озеро),
- Новоалтайск — 7,
- Третьяковский район — 7 (Староалейское),
- Славгород — 7,
- Камень-на-Оби — 6,
- Горняк — 6,
- Родинский район — 6 (Мирный — 1, Родино -5),
- Новичихинский район — 6 (10 лет Октября — 5, Новичиха — 1),
- ЗАТО Сибирский — 6,
- Первомайский район — 5 (Логовское — 2, Березовка — 1, Первомайское — 1, Боровиха-1),
- Яровое — 4,
- Заринск — 3,
- Крутихинский район — 3 (Крутиха), Тюменцевского район — 3 (Юдиха — 1, Вылково — 1, Шарчино — 1),
- Ребрихинский район — 3 (Ребриха),
- Советский район — 2 (Советское),
- Кулундинский район — 2 (Кулунда — 1, Троицк — 1),
- Бийский район — 1 (Первомайское),
- Троицкий район — 1 (Троицкое),
- Целинный район — 1 (Верх-Марушка),
- Михайловский район — 1 (Михайловское),
- Романовский район — 1 (Сидоровка),
- Егорьевский район — 1 (Первомайское),
- Алтайский район — 1 (Алтайское),
- Усть-Калманский район — 1 (Михайловка),
- Табунский район — 1 (Алтайское),
- Волчихинский район — 1 (Волчиха),
- Косихинский район -1 (Косиха),
- Бурлинский район — 1 (Бурла),
- Мамонтовский район — 1 (Покровка).