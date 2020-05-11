Новые случаи заражения. В Алтайском крае уже более 700 человек заболели коронавирусом

Больше всего зараженных за сутки выявили в Бийске и Барнауле — по 12 человек.

Также новые случаи зафиксировали в Благовещенском районе — 3, Новоалтайске -2, Змеиногорском районе — 2, Заринске — 1, Тальменском районе — 1, Славгороде — 1, Третьяковском районе — 1, Косихинском районе — 1, Бурлинском районе — 1, Мамонтовском районе — 1.

На 11 мая общее число заболевших составляет 707 человек, в том числе 78 детей. Всего выздоровело 199 человек, за прошедшие сутки выписанных пациентов не было. Трое скончались.

Карта распространения коронавируса в Алтайском крае