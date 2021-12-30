«Новые» выплаты. Как ПФР расширит социальную поддержку россиян в 2022 году

Как сообщают на сайте ПФР, с 2022-го в ведение фонда перейдут:
- единовременная выплата по беременности и родам;
- единовременное пособие при рождении ребенка;
- выплата при усыновлении ребенка;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.
Отмечается, что большую группу выплат, которые перейдут к фонду, составят пособия и компенсации для умерших военных и силовиков. Кроме того, ПФР будет оказывать соцпомощь пострадавшим на Чернобыльской АЭС, объединении «Маяк» и Семипалатинском полигоне.
Новые меры социальной поддержки, также пишут на сайте ПФР, охватят более 2 млн человек. А общий объем выплат в течение 2022 года достигнет почти 120 млрд рублей.
Для получения социальной поддержки в 2022-м по-прежнему нужно обратиться в ПФР с заявлением. При этом фонд освободит граждан от обязанности самостоятельно собирать пакет документов и будет запрашивать необходимые данные в профильных ведомствах.
Чтобы оформить соцпомощь, достаточно обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда. Позже каналы оформления пособий расширят, и заявление можно будет подать на портале «Госуслуги».