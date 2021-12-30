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Жизнь

«Новые» выплаты. Как ПФР расширит социальную поддержку россиян в 2022 году

Пенсионный фонд (ПФР) расширит меры социальной поддержки россиян в 2022 году. Кроме того, вместо органов соцзащиты и Роструда ведомство будет предоставлять выплаты по упрощенной схеме. Какой — рассказываем в разборе altapress.ru.

Логотип Пенсионного фонда.
Логотип Пенсионного фонда.
архив Пенсионного фонда
1
Как ПФР расширит полномочия в новом году?

Как сообщают на сайте ПФР, с 2022-го в ведение фонда перейдут:

  • единовременная выплата по беременности и родам;
  • единовременное пособие при рождении ребенка;
  • выплата при усыновлении ребенка;
  • ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Отмечается, что большую группу выплат, которые перейдут к фонду, составят пособия и компенсации для умерших военных и силовиков. Кроме того, ПФР будет оказывать соцпомощь пострадавшим на Чернобыльской АЭС, объединении «Маяк» и Семипалатинском полигоне.

2
А скольких россиян затронут новые меры поддержки?
Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

Новые меры социальной поддержки, также пишут на сайте ПФР, охватят более 2 млн человек. А общий объем выплат в течение 2022 года достигнет почти 120 млрд рублей.

3
Как ПФР упростит получение выплат?

Для получения социальной поддержки в 2022-м по-прежнему нужно обратиться в ПФР с заявлением. При этом фонд освободит граждан от обязанности самостоятельно собирать пакет документов и будет запрашивать необходимые данные в профильных ведомствах.

Чтобы оформить соцпомощь, достаточно обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда. Позже каналы оформления пособий расширят, и заявление можно будет подать на портале «Госуслуги».

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