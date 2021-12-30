«Новые» выплаты. Как ПФР расширит социальную поддержку россиян в 2022 году

3

Как ПФР упростит получение выплат?

Для получения социальной поддержки в 2022-м по-прежнему нужно обратиться в ПФР с заявлением. При этом фонд освободит граждан от обязанности самостоятельно собирать пакет документов и будет запрашивать необходимые данные в профильных ведомствах.

Чтобы оформить соцпомощь, достаточно обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда. Позже каналы оформления пособий расширят, и заявление можно будет подать на портале «Госуслуги».