Новые выплаты получат медработники на Алтае

С 2022 года в качестве дополнительных мер поддержки по привлечению медицинских специалистов и закреплению на местах установили новые выплаты медработникам, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Установлены ежемесячные выплаты фельдшерам, врачам участковой службы и особо востребованным специалистам межрайонных медицинских центров за разъездной характер работы.

Общая сумма выделенных на это средств из краевого бюджета составит практически 1,5 млрд рублей за три года.

«Молодые врачи и средние медицинские работники, не имеющие стажа работы, квалификационных категорий, не имеют и соответствующих выплат. Следовательно, у них низкий уровень заработной платы. Предусмотрена финансовая поддержка специалистов в течение первых трех лет работы после окончания образовательной организации», — разъяснил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Ежемесячные выплаты будут получать 200 фельдшеров ФАПов, станций и отделений скорой медицинской помощи, кабинетов неотложной и доврачебной помощи в течение трех лет с момента трудоустройства.

В первый год ежемесячная доплата составит 6 тыс. рублей, на втором году — 9 тыс. рублей, на третьем — 15 тыс.

Также предусмотрены ежемесячные выплаты 150 специалистам первичного звена (участковым терапевтам и участковым педиатрам), начинающим работу после окончания вуза: будет выплачиваться по 9 тыс. рублей — на первом году работы, по 13,5 тыс. рублей — на втором году, по 22,5 тыс. рублей — на третьем.