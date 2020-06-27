77 новых инфицированных и четыре летальных исхода. Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае достигло 3753

«77 инфицированных, 115 выздоровевших, 4 смертельных случая, два из них от COVID-19. Оперативный штаб Алтайского края сообщает данные за минувшие сутки. Всего в крае инфицированных 3752, выписаны по выздоровлению 2695», — говорится в сообщении оперативного штаба.
Новые случаи заболевания COVID-19 выявлены в следующих городах и районах Алтайского края:
- Барнаул — 41 человек,
- Новоалтайск — 12,
- Тальменский район — 11,
- Михайловский район — 4,
- Первомайский район — 4, Бийск, Завьяловский, Косихинский, Красногорский, Павловский районы — по одному человеку.
Также в оперштабе уточнили, что за сутки скончалось 4 человека, 2 — от COVID-19, 2 — иные причины.
Всего за весь период скончались — 67 взрослых, в том числе 32 случая от COVID-19, 32 случаев — иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе.