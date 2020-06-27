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Жизнь

77 новых инфицированных и четыре летальных исхода. Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае достигло 3753

77 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Алтайском крае за минувшие сутки, проинформировали в региональном оперштабе.

Коронавирус.
Коронавирус.
pixabay.com

«77 инфицированных, 115 выздоровевших, 4 смертельных случая, два из них от COVID-19. Оперативный штаб Алтайского края сообщает данные за минувшие сутки. Всего в крае инфицированных 3752, выписаны по выздоровлению 2695», — говорится в сообщении оперативного штаба.

Новые случаи заболевания COVID-19 выявлены в следующих городах и районах Алтайского края:

  • Барнаул — 41 человек,
  • Новоалтайск — 12,
  • Тальменский район — 11,
  • Михайловский район — 4,
  • Первомайский район — 4, Бийск, Завьяловский, Косихинский, Красногорский, Павловский районы — по одному человеку.

Также в оперштабе уточнили, что за сутки скончалось 4 человека, 2 — от COVID-19, 2 — иные причины.

Всего за весь период скончались — 67 взрослых, в том числе 32 случая от COVID-19, 32 случаев — иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе.

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