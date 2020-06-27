77 новых инфицированных и четыре летальных исхода. Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае достигло 3753

«77 инфицированных, 115 выздоровевших, 4 смертельных случая, два из них от COVID-19. Оперативный штаб Алтайского края сообщает данные за минувшие сутки. Всего в крае инфицированных 3752, выписаны по выздоровлению 2695», — говорится в сообщении оперативного штаба.