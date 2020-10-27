214 новых случаев COVID-19 и 11 смертей зафиксировали на Алтае за сутки

В тяжелом состоянии находятся 414 человек, 149 из них на аппаратах ИВЛ.
За сутки минздрав развернул 174 новых койки, всего в резерве остается 777 мест.
Всего за период пандемии в Алтайском крае умерло 726 пациентов с диагностированным коронавирусом.
Общее число заболевших составляет 18 347 человек, выздоровело — 15 581 (за сутки +233) человек.
Новые случаи
- Барнаул — 74,
- Бийск — 23,
- Яровое — 11,
- Рубцовск — 9,
- Заринск, Камень-на-Оби — по 7 заболевших,
- Новоалтайск — 6,
- Алейск, Белокуриха, Славгород, Залесовский, Змеиногорский, Калманский, Первомайский районы — по 5 заболевших ,
- Усть-Калманский район — 4,
- ЗАТО Сибирский, Бурлинский, Кулундинский, Локтевский, Шипуновский районы — по 3 заболевших,
- Алейский, Благовещенский, Заринский, Петропавловский, Солтонский, Третьяковский, Усть-Пристанский районы — по 2 заболевших,
- Крутихинский, Кытмановский, Панкрушихинский, Ребрихинский, Смоленский, Тюменцевский, Табунский, Целинный, Шелаболихинский районы — по 1 заболевшему.