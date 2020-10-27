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Жизнь

214 новых случаев COVID-19 и 11 смертей зафиксировали на Алтае за сутки

За сутки в Алтайском крае выявили 214 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили 27 октября в оперативном штабе. Скончалось еще 11 человек.

Коронавирус.
Коронавирус.
Pixabay.com

В тяжелом состоянии находятся 414 человек, 149 из них на аппаратах ИВЛ.

За сутки минздрав развернул 174 новых койки, всего в резерве остается 777 мест.

Всего за период пандемии в Алтайском крае умерло 726 пациентов с диагностированным коронавирусом.

Общее число заболевших составляет 18 347 человек, выздоровело — 15 581 (за сутки +233) человек.

Новые случаи

  • Барнаул — 74,
  • Бийск — 23,
  • Яровое — 11,
  • Рубцовск — 9,
  • Заринск, Камень-на-Оби — по 7 заболевших,
  • Новоалтайск — 6,
  • Алейск, Белокуриха, Славгород, Залесовский, Змеиногорский, Калманский, Первомайский районы — по 5 заболевших ,
  • Усть-Калманский район — 4,
  • ЗАТО Сибирский, Бурлинский, Кулундинский, Локтевский, Шипуновский районы — по 3 заболевших,
  • Алейский, Благовещенский, Заринский, Петропавловский, Солтонский, Третьяковский, Усть-Пристанский районы — по 2 заболевших,
  • Крутихинский, Кытмановский, Панкрушихинский, Ребрихинский, Смоленский, Тюменцевский, Табунский, Целинный, Шелаболихинский районы — по 1 заболевшему.
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