Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 октября 3°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

217 новых случаев COVID-19 и 16 смертей зарегистрировано в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 217 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, — сообщили 31 октября в оперативном штабе. Скончалось еще 16 человек.

Коронавирус.
Коронавирус.
Pixabay.com

В тяжелом состоянии находится 521 человек, их них 151 на аппаратах ИВЛ.

Таким образом, резервных коек в крае остается 899.

Всего за период пандемии в Алтайском крае умер 781 пациент с диагностированным коронавирусом.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 19 217 человек, из которых 1 429 детей. За весь период выздоровело — 16 329 человек.

Новые случаи

Барнаул — 75,

Бийск — 22,

Новоалтайск, Рубцовск — по 11 заболевших,

Алейск — 8,

Заринск, Славгород — по 7 заболевших,

Змеиногорский, Шипуновский районы — по 6 заболевших,

Бийский, Зональный районы — по 5 заболевших,

Косихинский, Локтевский, Мамонтовский, Первомайский Поспелихинский районы — по 4 заболевших,

Белокуриха, Яровое, Бурлинский, Топчихински, Табунский районы — по 3 заболевших,

ЗАТО Сибирский, Благовещенский, Новичихинский, Рубцовский, Солонешенский, Тальменский, Троицкий, Усть-Калманский районы — по 2 заболевших,

Алейский, Кулундинский, Немецкий национальный районы — по 1 заболевшему.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость