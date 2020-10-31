217 новых случаев COVID-19 и 16 смертей зарегистрировано в Алтайском крае за сутки

В тяжелом состоянии находится 521 человек, их них 151 на аппаратах ИВЛ.
Таким образом, резервных коек в крае остается 899.
Всего за период пандемии в Алтайском крае умер 781 пациент с диагностированным коронавирусом.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 19 217 человек, из которых 1 429 детей. За весь период выздоровело — 16 329 человек.
Новые случаи
Барнаул — 75,
Бийск — 22,
Новоалтайск, Рубцовск — по 11 заболевших,
Алейск — 8,
Заринск, Славгород — по 7 заболевших,
Змеиногорский, Шипуновский районы — по 6 заболевших,
Бийский, Зональный районы — по 5 заболевших,
Косихинский, Локтевский, Мамонтовский, Первомайский Поспелихинский районы — по 4 заболевших,
Белокуриха, Яровое, Бурлинский, Топчихински, Табунский районы — по 3 заболевших,
ЗАТО Сибирский, Благовещенский, Новичихинский, Рубцовский, Солонешенский, Тальменский, Троицкий, Усть-Калманский районы — по 2 заболевших,
Алейский, Кулундинский, Немецкий национальный районы — по 1 заболевшему.